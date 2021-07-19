Семейное дело. Три причины заключить договор об отношениях, даже если ваш брак – гражданский

В бизнес-практике с партнерами принято договариваться на берегу, предусматривая роли и обязанности каждой из сторон, а также условия выхода из бизнеса. Это позволяет избежать множества конфликтов и снизить риски для самого бизнеса. Когда мы говорим об отношениях в паре – такие договоренности также важны. Более того, часто именно те пары, которые открыто проговаривают обязательства в начале отношений и заключают договор, являются самыми крепкими.

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Согласно данным Opendatabot, за последние 30 лет количество браков уменьшилось в 3 раза. Многие пары все чаще предпочитают жить вместе, не связывая себя узами брака, либо используют формат гостевого брака. И в том, и в другом случае – чаще всего речь идет о партнерстве, которое основано на доверии, заботе друг о друге и взаимных договоренностях.

Хотя обязательства в таких отношениях, согласно Семейного кодекса Украины, все равно возникают, одна из сторон часто остается незащищена. Например, от долгов другой стороны или требований кредиторов. Или при появлении детей.

Проблема таких отношений также часто бывает в том, что одна сторона в них считает, что проживание вместе означает наличие семьи, а вторая – нет. Семейный кодекс предусматривает, что, если вы живете с кем-то одной семьей и этот факт доказан в суде, но у вас нет письменного договора о правовом статусе имущества, которым бы стороны установили свои правила, приобретенное имущество принадлежит обоим.

На практике важен вопрос о том, какие именно критерии могут быть применены к совместному проживанию, которые позволяют вам говорить о том, что вы действительно семья? Вследствие чего каждый из партнеров будет иметь право на половину нажитого совместно? Ведь, при разделе совместно нажитого имущества и долгов вариантов может быть множество. И пока вы — в случае разрыва отношений - не докажете в суде, что вы семья, с юридической точки зрения вы ею не являетесь.

Альтернативой регистрации брака и урегулирования таких отношений может стать заключение договора об урегулировании имущественных отношений без заключения брака. Такое соглашение также разъясняет ответственность друг перед другом в отношениях.

Три причины заключить договор

Защитить имущественные интересы

В юридической практике не являются редкостью случаи, когда один из партнеров в гражданском браке берет в долг деньги, а другой об этом не знает. Но при наличии решения суда о совместном проживании как семья, вынужден будет покрывать займ партнера за счет общего имущества. Или,например, пара долгое время живет вместе. Один из партнеров создает бизнес или покупает недвижимость. И второй партнер, чаще это женщина, считает это совместным имуществом. Когда же возникает конфликт в суде, отстоять это право крайне сложно.

Содержание такого договора может быть аналогичным брачному контракту:

имущественные отношения между супругами (право собственности на недвижимость, деньги, машину, акции, вклады, доли в бизнесе, гонорары, пенсию, зарплату, подарки, доходы от предпринимательской деятельности, ценные документы);

обязательства в отношении детей (алименты, оплата обучения, отдых, содержание детей от предыдущих браков);

взаимное содержание друг друга (на случай потери трудоспособности, на время беременности и ухода за ребенком, финансовую поддержку одного из них после расставания);

выплаты по долгам и обязательствам (например, оплачиваются одним из партнеров с согласия другого или каждый отвечает по кредитам сам);

пользование совместным или личным имуществом во время совместного проживания (например, проживание в доме, принадлежащем одному из супругов);

Легально подтвердить отношения

Важно, что такой договор — фактически единственный способ юридически указать дату начала совместного проживания, с которой могут начинаться взаимные обязательства и подтвердить серьезность намерений каждой из сторон. Это важный шаг на пути создания доверия друг к другу.

Кроме того, это легальное подтверждение незарегистрированного гражданского брака, что необходимо, например, при оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или в рамках работы.

При этом, целью такого договора может быть урегулирование не только имущественных отношений, но и межличностных отношений.

Какими принципами вы будете руководствоваться в принятии решений, как будете распределять обязанности по дому, сколько раз в месяц будете навещать родственников, заводить ли домашних животных и так далее. В этом случае речь будет идти о так называемом смешанном договоре.

Защитить права наследования

Судебная практика изобилует делами, в которых, гражданская жена спорит с родственниками умершего гражданского мужа по поводу доли в наследстве. Увы, вопросы наследования большинство пар откладывает на потом. И это большая ошибка, которая приводит к тому, что зачастую гражданский супруг остается ни с чем, так как доказать наличие совместного быта в таких ситуациях бывает довольно сложно.

Можно ли сказать, что договор об урегулировании имущественных прав не спасает в случае смерти одного из гражданских супругов? Это не совсем так. Конечно, вопросы наследования нужно обсуждать заранее, чтобы при уходе из жизни одного супруга второй был защищен. Но при правильных и точных формулировках такого договора переживший супруг имеет больше шансов доказать в суде совместное проживание, а значит, получить долю в наследстве.

Как подготовиться к заключению договора?

До того, как вы обратитесь к нотариусу для заключения договораоб урегулировании имущественных отношений без заключения брака, стоит вместе или с привлечением семейного медиатора обсудить ключевые вопросы будущего соглашения:

Как мы видим будущее имущества на период брака, если оно было приобретено до него в случае расставания или смерти кого – то из партнёров?

Как мы будем поступать в отношении обязательств, которые имеет одна из сторон вследствие предыдущего развода / партнерства или других обязательств по решению суда?

Как нам следует относиться к платежам / имуществу от предыдущих отношений?

Как мы видим в рамках нашей семьи оплату расходов на детей, родившихся ранее (в предыдущем браке)?

Как мы видим способы оплаты совместных расходов после заключения брака?

Какова наша позиция в отношении подарков, которые получает каждая сторона?

Каковы наши намерения относительно образа жизни вместе? Например, возможно, партнерша захочет сосредоточиться на семье и не строить карьеру.

Имеет ли одна из сторон право на временные или постоянные алименты в случае расставания или единовременные выплаты?

Как мы будем учитывать наши деловые интересы, активы, долги?

Как мы видим урегулирование в случае спора инвестиций или активов, приобретенных совместного проживания , но благодаря бизнесу, который создан до периода партнерства?

Как мы будем распоряжаться доходом и активами, которые будем накапливать / накапливаем вместе?

Кто будет принимать финансовые решения и вести бюджет семьи?

Обсуждая будущий договор, я предлагаю фокусироваться на том, какую именно семью вы хотите создать. В партнерских отношениях важно честно обговорить не только "деловые" интересы семьи, но и то, какой вклад в отношения будет делать каждый из партнеров.

Важно

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Согласитесь, бывает очень сложно оценить "невидимые", но ежедневные усилия – воспитание женщиной детей или ее заботу о доме или то, как мужчина заботится о семье. Лучше прописать такие вопросы в неформальном договоре семьи, который является важным для поддержки теплого микроклимата, уважения и партнерства в семье.

Стоит добавить, что иногда на осмысление необходимости такого договора может понадобиться несколько месяцев.

Начните с простых шагов. Попробуйте обсудить всего три ключевых пункта будущего соглашения. Когда достигнете согласия по ним, пробуйте договориться по следующим трем и так далее. Заключение договора об урегулировании имущественных отношений без заключения брака – это не только возможность открытого и честного договора, но и возможность лучше понять приоритеты и ценности партнера, установить границы ответственности и заботы друг о друге.