Сімейна справа. Три причини укласти договір про відносини, навіть якщо ваш шлюб — цивільний

У бізнес-практиці з партнерами прийнято домовлятися "на березі", передбачаючи ролі й обов'язки кожної зі сторін, а також умови виходу з бізнесу. Це дозволяє уникнути безлічі конфліктів і знизити ризики для самого бізнесу. Коли ми говоримо про відносини в парі — такі домовленості також важливі. Більше того, часто саме ті пари, які відкрито говорять про зобов'язання на початку відносин і укладають договір, є найміцнішими.

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Згідно з даними Opendatabot, за останні 30 років кількість шлюбів зменшилася в 3 рази. Багато пар усе частіше вважають за краще жити разом, не зв'язуючи себе узами шлюбу, або використовують формат гостьового шлюбу. І в тому, і в іншому випадку — частіше за все мова про партнерство, яке засноване на довірі, турботі одне про одного і взаємних домовленостях.

Хоча зобов'язання в таких відносинах, згідно із Сімейним кодексом України, усе одно виникають, одна зі сторін часто залишається незахищеною. Наприклад, від боргів іншого боку або вимог кредиторів. Або під час появи дітей.

Проблема таких відносин також часто буває в тому, що одна сторона в них вважає, що проживання разом означає наявність сім'ї, а друга — ні. Сімейний кодекс передбачає, що, якщо ви живете з кимось однією сім'єю і цей факт доведений у суді, але у вас немає письмового договору про правовий статус майна, яким би сторони встановили свої правила, придбане майно належить обом.

На практиці важливим є питання, які саме критерії можуть бути застосовані до спільного проживання, які дозволяють вам говорити про те, що ви дійсно сім'я? Внаслідок чого кожен з партнерів буде мати право на половину нажитого спільно? Адже при розділі спільно нажитого майна і боргів варіантів може бути безліч. І поки ви — у разі розриву відносин — не доведете в суді, що ви сім'я, з юридичної точки зору ви нею не є.

Альтернативою реєстрації шлюбу і врегулювання таких відносин може стати укладення договору про врегулювання майнових відносин без укладення шлюбу. Така угода також роз'яснює відповідальність одне перед одним у відносинах.

Три причини укласти договір

Захистити майнові інтереси

У юридичній практиці не є рідкістю випадки, коли один з партнерів у цивільному шлюбі бере в борг гроші, а інший про це не знає. Але за наявності рішення суду про спільне проживання як сім'я, змушений буде покривати займ партнера за рахунок загального майна. Або, наприклад, пара довгий час живе разом. Один з партнерів створює бізнес чи купує нерухомість. І другий партнер, частіше це жінка, вважає це спільним майном. Коли ж виникає конфлікт у суді, відстояти це право вкрай складно.

Зміст такого договору може бути аналогічним до шлюбного контракту:

майнові відносини між подружжям (право власності на нерухомість, гроші, машину, акції, вклади, частки в бізнесі, гонорари, пенсію, зарплату, подарунки, доходи від підприємницької діяльності, цінні документи);

зобов'язання щодо дітей (аліменти, оплата навчання, відпочинок, утримання дітей від попередніх шлюбів);

взаємне утримання одне одного (на випадок втрати працездатності, на час вагітності та догляду за дитиною, фінансова підтримка одного з них після розставання);

виплати боргів і зобов'язань (наприклад, оплачуються одним з партнерів за згодою другого або кожен відповідає щодо кредитів сам);

користування спільним або особистим майном під час спільного проживання (наприклад, проживання в будинку, що належить одному з подружжя);

Легально підтвердити відносини

Важливо, що такий договір — фактично єдиний спосіб юридично вказати дату початку спільного проживання, з якої можуть починатися взаємні зобов'язання і підтвердити серйозність намірів кожної зі сторін. Це важливий крок на шляху створення довіри одне до одного.

Крім того, це легальне підтвердження незареєстрованого цивільного шлюбу, що необхідно, наприклад, при оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання або в рамках роботи.

При цьому, метою такого договору може бути врегулювання не тільки майнових відносин, але і міжособистісних відносин.

Якими принципами ви будете керуватися в ухваленні рішень, як будете розподіляти обов'язки в домі, скільки разів на місяць будете відвідувати родичів, чи заводити домашніх тварин тощо. У цьому випадку мова буде про так званий змішаний договір.

Захистити права спадкування

Судова практика рясніє справами, у яких цивільна дружина сперечається з родичами померлого цивільного чоловіка з приводу частки в спадщині. На жаль, питання успадкування більшість пар відкладає на потім. І це велика помилка, яка призводить до того, що найчастіше цивільний чоловік залишається ні з чим, оскільки довести наявність спільного побуту в таких ситуаціях буває досить складно.

Чи можна сказати, що договір про врегулювання майнових прав не рятує в разі смерті одного з цивільного подружжя? Це не зовсім так. Звичайно, питання успадкування потрібно обговорювати заздалегідь, щоб при відході з життя одного із подружжя другий був захищений. Але при правильних і точних формулюваннях такого договору людина, яка залишилася живою, має більше шансів довести в суді спільне проживання, а значить, отримати частку у спадщині.

Як підготуватися до укладення договору?

До того, як ви звернетеся до нотаріуса для укладення договору про врегулювання майнових відносин без укладення шлюбу, варто разом або з залученням сімейного медіатора обговорити ключові питання майбутньої угоди:

Як ми бачимо майбутнє майна на період шлюбу, якщо воно було придбане до нього в разі розставання або смерті когось з партнерів?

Як ми будемо діяти у відношенні зобов'язань, які має одна зі сторін внаслідок попереднього розлучення/партнерства або інших зобов'язань за рішенням суду?

Як нам варто ставитися до платежів/майна від попередніх стосунків?

Як ми бачимо в рамках нашої сім'ї оплату витрат на дітей, які народилися раніше (у попередньому шлюбі)?

Як ми бачимо способи оплати спільних витрат після укладення шлюбу?

Яка наша позиція щодо подарунків, які отримує кожна сторона?

Які наші наміри щодо способу життя разом? Наприклад, можливо, партнерка захоче зосередитися на сім'ї і не будувати кар'єру.

Чи має одна зі сторін право на тимчасові чи постійні аліменти в разі розставання або одноразові виплати?

Як ми будемо враховувати наші ділові інтереси, активи, борги?

Як ми бачимо врегулювання в разі спору інвестицій або активів, придбаних під час спільного проживання, але завдяки бізнесу, який створений до періоду партнерства?

Як ми будемо розпоряджатися доходом і активами, які будемо накопичуватимемо/накопичуємо разом?

Хто буде приймати фінансові рішення і вести бюджет сім'ї?

Обговорюючи майбутній договір, я пропоную фокусуватися на тому, яку саме родину ви хочете створити. У партнерських відносинах важливо чесно обговорити не тільки "ділові" інтереси сім'ї, а й те, який внесок у відносини робитиме кожен з партнерів.

Погодьтеся, буває дуже складно оцінити "невидимі", але щоденні зусилля — виховання жінкою дітей або її турботу про будинок або те, як чоловік дбає про сім'ю. Краще прописати такі питання в неформальному договорі сім'ї, який є важливим для підтримки теплого мікроклімату, поваги і партнерства в сім'ї.

Варто додати, що іноді на осмислення необхідності такого договору може знадобитися кілька місяців.

Почніть з простих кроків. Спробуйте обговорити всього три ключові пункти майбутньої угоди. Коли досягнете згоди щодо них, пробуйте домовитися за такими трьома тощо. Укладення договору про врегулювання майнових відносин без укладення шлюбу — це не тільки можливість відкритого і чесного договору, але і можливість краще зрозуміти пріоритети і цінності партнера, встановити межі відповідальності і турботи одне про одного.