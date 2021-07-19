Нападение на пограничников в Сумской области: ГБР задержало виновников (фото)

Если вина сотрудников спецслужбы будет доказана, им грозит срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Госбюро расследования (ГБР), при содействии службы внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.

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Об этом говорится в сообщении ГБР.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществлял дежурство на автомобиле близ села Обильное Сумского района.

К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль, в которым были три человека, двое из них подошли к пограничникам. Подошедшие спровоцировали конфликт, завязалась драка, в ходе которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками. Они завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении.

Сообщается, что автоматы они выбросили неподалеку в кукурузном поле, а два магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда.

Третий человек, остававшийся в машине, проходит как свидетель.

Сотрудникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 18 июля утром МВД сообщило о нападении неизвестных на пограничников на границе с Россией в Сумской области. Инцидент произошел ночью. По словам правоохранителей, пограничников избили, а их оружие отобрали. Через какое-то время силовики смогли вернуть украденное оружие. Пограничники связывают нападение с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.

По словам местных журналистов, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что к нападению на пограничников причастны двое сотрудников СБУ, их отстранили и передали органам следствия.