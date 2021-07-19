Напад на прикордонників у Сумській області: ДБР затримало двох співробітників СБУ (фото)

Якщо провина співробітників спецслужби буде доведена, їм загрожує термін до 15 років з конфіскацією майна.

Співробітники Держбюро розслідування (ДБР), за сприяння служби внутрішньої безпеки СБУ затримали двох співробітників Служби безпеки України, які скоїли напад і забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.

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Про це йдеться в повідомленні ДБР.

У ході слідства встановлено, що в ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта і солдата строкової служби здійснював чергування на автомобілі поблизу села Рясне Сумського району.

До них о 1:30 ночі підʼїхав інший автомобіль, у якому були три людини, двоє з них підійшли до прикордонників. Підійшли і спровокували конфлікт, завʼязалася бійка, у ході якої невідомі нанесли прикордонникам кілька ударів кулаками. Вони заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку.

Повідомляється, що автомати вони викинули неподалік у кукурудзяному полі, а два магазини з патронами знайдені поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону.

Третя людина, яка залишалася в машині, проходить як свідок.

Співробітникам СБУ буде повідомлено про підозру в заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 липня вранці МВС повідомило про напад невідомих на прикордонників на кордоні з Росією в Сумській області. Інцидент стався вночі. За словами правоохоронців, прикордонників побили, а їхню зброю відібрали. Через якийсь час силовики змогли повернути вкрадену зброю. Прикордонники повʼязують напад з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.

За словами місцевих журналістів, нападники перебували в стані алкогольного спʼяніння.

Пізніше стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні двоє співробітників СБУ, їх усунули і передали органам слідства.