Первый блин комом: экзамен по украинскому языку для чиновников закончился сбоем

Технические проблемы произошли уже на первом экзамене из трех, которые были запланированы на этот день. Их причину все еще не могут установить.

Экзаменационная система по украинскому языку сломалась во время первого тестирования для государственных чиновников. В результате те претенденты, которые пострадали от технической ошибки, получили дополнительное время. Об этом сообщили в Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

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И это при том, что в комментарии "Суспільному" представители Нацкомиссии отметили, что система проверок способная справляться с тысячей человек в сутки.

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменации произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот сбой никак не должен сказаться на других испытательных сессиях. Это особенно важно, поскольку в первые две недели с начала тестирования в Киеве каждый день будут проходить по три сессии. Всего на экзамен отводится два часа.

Впрочем, со сбоями в работе сервиса люди столкнулись уже на этапе подачи заявок.

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Что это за экзамен?

16 июля 2021-го года в силу вступила норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, которые разработали в Национальной комиссии.

Если претендент провалил экзамен – он может попытаться его пересдать бесконечное множество раз. Но между попытками каждый раз должно проходить не меньше четырех месяцев.

Всего на проверку работ может уходить до двух недель, но глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская заявила, что первые сертификаты будут выданы уже через неделю с начала тестирования.

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В других городах количество сессий будет зависеть от количества желающих пройти тестирование. А только за первый день с начала регистрации записались на экзамен 348 чиновников.

Для того, чтобы получить необходимый для поступления на государственную службу сертификат о владении государственным языком, нужно сдать экзамен, который состоит из четырех частей: «Культура речи» включает в себя 24 тестовых задания, «Чтение» (20 тестовых заданий, "Письмо" (1 задание открытого типа) и "Диалектика" (2 задания открытого типа).

Максимум, который можно заработать по итогам теста – 158 баллов. Для получения сертификата о достаточном уровне владения языком испытуемый должен набрать 80 баллов или больше (50% + 1 балл). Высокий уровень владения – это 127 баллов и выше (минимум 80% правильных ответов).

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На данный момент экзаменационные площадки обустроили в 13 городах – помимо Киева это еще Чернигов, Полтава, Винница, Житомир, Черкассы, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Николаев, Кропивницкий, Херсон и Рубежное.

Как сообщалось ранее, до 150 тысяч государственных служащих этим летом обязаны пройти тесты, чтобы показать свои знания украинского языка. Наличие сертификата станет обязательным условием для тех, кто планирует идти на госслужбу.