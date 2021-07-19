Перша чарка колом: іспит з української мови для чиновників закінчився збоєм

Технічні проблеми відбулися вже на першому іспиті з трьох, які були заплановані на цей день. Їхню причину все ще не можуть встановити.

Екзаменаційна система з української мови зламалася під час першого тестування для державних чиновників. Унаслідок ті претенденти, які постраждали від технічної помилки, отримали додатковий час. Про це повідомили в Нацкомісії зі стандартів державної мови.

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І це при тому, що в коментарі "Суспільному" представники Нацкомісії зазначили, що система перевірок здатна справлятися з тисячею людей на добу.

"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі екзаменації стався технічний збій. Причини збою зʼясовуються", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що цей збій ніяк не повинен позначитися на інших випробувальних сесіях. Це особливо важливо, оскільки в перші два тижні з початку тестування в Києві щодня будуть проходити по три сесії. Усього на іспит відводиться дві години.

Утім, зі збоями в роботі сервісу люди зіткнулися вже на етапі подавання заявок.

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Що це за іспит?

16 липня 2021-го року набула чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен скласти іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, які розробили в Національній комісії.

Якщо претендент провалив іспит — він може спробувати його перескласти нескінченну кількість разів. Але між спробами щоразу повинно проходити не менше чотирьох місяців.

Усього перевірка робіт може тривати до двох тижнів, але глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська заявила, що перші сертифікати будуть видані вже через тиждень з початку тестування.

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В інших містах кількість сесій залежатиме від кількості охочих пройти тестування. А тільки за перший день з початку реєстрації записалися на іспит 348 чиновників.

Для того, щоб отримати необхідний для вступу на державну службу сертифікат про володіння державною мовою, потрібно скласти іспит, який складається з чотирьох частин: «Культура мови» враховує 24 тестові завдання, «Читання» (20 тестових завдань, "Лист" (1 завдання відкритого типу) і "Діалектика" (2 завдання відкритого типу).

Максимум, який можна отримати за підсумками тесту — 158 балів. Для отримання сертифікату про достатній рівень володіння мовою випробовуваний повинен набрати 80 балів або більше (50% + 1 бал). Високий рівень володіння — це 127 балів і вище (мінімум 80% правильних відповідей).

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Наразі екзаменаційні майданчики облаштували в 13 містах — крім Києва це ще Чернігів, Полтава, Вінниця, Житомир, Черкаси, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Миколаїв, Кропивницький, Херсон і Рубіжне.

Як повідомлялося раніше, до 150 тисяч державних службовців цього літа зобовʼязані скласти тести, щоб показати свої знання з української мови. Наявність сертифіката стане обовʼязковою умовою для тих, хто планує йти на держслужбу.