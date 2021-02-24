Держслужбовців змусять підтвердити володіння українською мовою: кому та коли доведеться складати іспит

Наявність сертифіката стане обов'язковою умовою для тих, хто планує йти на держслужбу.

До 150 тисяч державних службовців цього літа зобовʼязані скласти тести, щоб показати свої знання з української мови. Про це повідомила глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська під час звіту про результати діяльності у 2020 році, який транслювало в YouTube агентство "Укрінформ".

З 16 липня держслужбовці зобовʼязані підтвердити високий рівень знання української мови. За словами Демської, центри для складання іспитів у тестовій формі відкриють як мінімум у кожному обласному центрі країни, а дія отриманих сертифікатів буде безстроковою. Голова Нацкомісії нагадала, що на сьогоднішній день в Україні нараховують від 30 до 80 тисяч осіб, які потрапили на державну службу за донабором.

"Потрібно розуміти, що закон зворотної сили не має. Всі сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній знаходяться — вони не складатимуть іспит… тільки ті, хто хоче отримати сертифікат із перспективою, що колись обиратимуться на конкурсі", — додала Демська.

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16 лютого набуває чинності вимога про те, що кожен кандидат на посаду в українських органах влади повинен складати іспит з української мови, згідно з новими стандартами Національної комісії.

На початку лютого під час засідання міської ради Миколаєва два депутати від "Опозиційної платформи" Владислав Чайка та Олександр Медведєв навідріз відмовилися виступати українською мовою, як того вимагає закон, і почали говорити російською. Політики проігнорували прохання перейти на державну, тому миколаївський мер Олександр Сенкевич почав синхронно перекладати їхню промову.

"Мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", — пояснив свою позицію Владислав Чайка.

Раніше омбудсмен Тарас Кремінь в інтервʼю Радіо Свобода заявив про плани запровадити безкоштовні курси з вивчення української мови для таких категорій населення країни: держслужбовці, старше покоління, люди середнього віку, люди, які отримали громадянство України, люди українського походження, які живуть за кордоном і не хочуть втрачати звʼязків з Україною.