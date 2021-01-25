В Украине появятся бесплатные курсы по изучению украинского языка, - омбудсмен

Курсы планируют ввести для нескольких категорий граждан.

"2021 год должен стать, и по сути, и по духу годом украинского языка", — заявил Тарас Креминь в интервью Цензор.НЕТ.

По предположению Креминя, сейчас в регионах страны отсутствуют какие-либо бесплатные курсы по изучению украинского. Часть программ прекратили свою работу из-за завершения сроков. А те, что остались работать на основе закона так называемого Кивалова-Колисниченко, а он, как известно, признан антиконституционным.

"Я считаю, что курсы должны быть для разных категорий бесплатными. Главное — уяснить для каких групп населения мы их проводим", — считает Тарас Креминь.

Курсы, скорее всего, будут создавать для таких категорий:

Госслужащие. Они ответственны за реализацию государственной политики, поэтому должны знать государственный язык.

Старшее поколение. Они могли быть не охвачены возможностью обучения украинскому языку

Люди среднего возраста. Они могли завершать русскоязычные школы и также не иметь опыта обучения украинскому.

Люди, которые приобрели гражданство. Иностранцы должны украинский язык.

Люди украинского происхождения, которые живут за границей и не хотят терять связей с Украиной.

Напомним, по словам языкового омбудсмена за неделю работы языкового закона было получено 195 жалоб.