В Україні з'являться безкоштовні курси з вивчення української мови, — омбудсмен

Курси планують ввести для декількох категорій громадян.

"2021 рік має стати, і по суті, і по духу роком української мови", — заявив Тарас Кремінь в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За припущенням Кременя, наразі в регіонах країни немає будь-яких безкоштовних курсів з вивчення української. Частина програм припинили свою роботу через завершення термінів. А ті, що залишилися, працюють на основі закону так званого Ківалова-Колісниченка, а він, як відомо, визнаний антиконституційним.

"Я вважаю, що курси повинні бути для різних категорій безкоштовними. Головне — усвідомити для яких груп населення ми їх проводимо", — вважає Тарас Кремінь.

Курси, швидше за все, будуть створювати для таких категорій:

Держслужбовці. Вони відповідальні за реалізацію державної політики, тому повинні знати державну мову.

Старше покоління. Вони могли бути не охоплені можливістю навчання української мови

Люди середнього віку. Вони могли завершувати російськомовні школи і також не мати досвіду навчання українською.

Люди, які набули громадянство. Іноземці повинні знати українську мову.

Люди українського походження, які живуть за кордоном і не хочуть втрачати зв'язків з Україною.

Нагадаємо: за словами мовного омбудсмена, за тиждень роботи мовного закону було отримано 195 скарг.