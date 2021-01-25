В Україні з'являться безкоштовні курси з вивчення української мови, — омбудсмен
Курси планують ввести для декількох категорій громадян.
"2021 рік має стати, і по суті, і по духу роком української мови", — заявив Тарас Кремінь в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За припущенням Кременя, наразі в регіонах країни немає будь-яких безкоштовних курсів з вивчення української. Частина програм припинили свою роботу через завершення термінів. А ті, що залишилися, працюють на основі закону так званого Ківалова-Колісниченка, а він, як відомо, визнаний антиконституційним.
"Я вважаю, що курси повинні бути для різних категорій безкоштовними. Головне — усвідомити для яких груп населення ми їх проводимо", — вважає Тарас Кремінь.
Курси, швидше за все, будуть створювати для таких категорій:
- Держслужбовці. Вони відповідальні за реалізацію державної політики, тому повинні знати державну мову.
- Старше покоління. Вони могли бути не охоплені можливістю навчання української мови
- Люди середнього віку. Вони могли завершувати російськомовні школи і також не мати досвіду навчання українською.
- Люди, які набули громадянство. Іноземці повинні знати українську мову.
- Люди українського походження, які живуть за кордоном і не хочуть втрачати зв'язків з Україною.
Нагадаємо: за словами мовного омбудсмена, за тиждень роботи мовного закону було отримано 195 скарг.