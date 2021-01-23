За неделю работы языкового закона было получено 195 жалоб, - Креминь

Большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов.

Языковый омбудсмен Тарас Креминь получил за неделю 195 жалоб и обращений из-за обслуживания не на украинском языке. Об этом он написал у себя в Facebook.

Он напомнил, что ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"За эти дни в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых из Киева и Киевской области – 74, наименьшее – с юга и востока Украины. Из Львовской области – 17, Одесской и Харьковской областей – по 12", – говорится в сообщении.

При этом большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов – 117 жалоб. О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, по размещению наружной рекламы на негосударственном языке – 25, нарушение языкового законодательства в области образования – 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка – 3.

Также 50 человек обратились на телефонную линию.

По его словам, граждане в основном просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке по просьбе потребителя.

Креминь ответил, что согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон.

Отметим, 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности. Креминь в день вступления в силу закона об украинском языке рассказал, что каких-либо нарушений не было зафиксировано.