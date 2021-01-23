За тиждень роботи мовного закону було отримано 195 скарг, — Кремінь

Більшість звернень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав за тиждень 195 скарг і звернень через обслуговування не українською мовою. Про це він написав у себе в Facebook.

Він нагадав, що рівно тиждень тому, 16 січня, вступила в силу стаття 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"За ці дні до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян, найбільша кількість яких з Києва та Київської області — 74, найменше — з півдня і сходу України. Із Львівської області — 17, Одеської та Харківської областей — по 12", — зазначено у повідомленні.

При цьому більшість звернень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів — 117 скарг. Про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 громадяни, з розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою — 25, порушення мовного законодавства у галузі освіти — 4, використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови — 3.

Також 50 осіб звернулися на телефонну лінію.

За його словами, громадяни переважно просять роз'яснити, чи повинні представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари і послуги державною мовою на прохання споживача.

Кремінь відповів, що відповідно до закону, на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, крім державної, тільки у випадку, коли це прийнятно для обох сторін.

Зазначимо, 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати виключно державною мовою. Зміни стосуються всіх представників сфери послуг, незалежно від форми власності. Кремінь у день вступу в силу закону про українську мову розповів, що будь-яких порушень не було зафіксовано.