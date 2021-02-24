Госслужащих заставят подтвердить владение украинским языком: кому и когда придется сдавать экзамен

Наличие сертификата станет обязательным условием для тех, кто планирует идти на госслужбу.

До 150 тысяч государственных служащих этим летом обязаны пройти тесты, чтобы показать свои знания украинского языка. Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская во время отчета о результатах деятельности в 2020 году, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

С 16 июля госслужащие обязаны подтвердить высокий уровень знания украинского языка. По словам Демской, центры для сдачи экзаменов в тестовой форме откроют как минимум в каждом областном центре страны, а действие полученных сертификатов будет бессрочным. Глава Нацкомиссии напомнила, что на сегодняшний день в Украине насчитывают от 30 до 80 тысяч человек, которые попали на государственную службу по донабору.

"Нужно понимать, что закон обратной силы не имеет. Все сегодня Уже Работают и не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уж на ней находятся — они не будут сдавать экзамен… только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будут избираться на конкурсе", — добавила Демская.

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16 февраля вступает в силу требование о том, что каждый кандидат на должность в украинских органах власти должен сдавать экзамен по украинскому языку, согласно новым стандартам Национальной комиссии.

В начале февраля во время заседания городского совета Николаева два депутата от "Оппозиционной платформы" Владислав Чайка и Александр Медведев наотрез отказались выступать на украинском языке, как того требует закон, и начали говорить на русском. Политики проигнорировали просьбу перейти на государственный, поэтому николаевский мэр Александр Сенкевич принялся синхронно переводить их речь.

"Мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", — объяснил свою позицию Владислав Чайка.

Ранее омбудсмен Тарас Креминь в интервью заявил о планах внедрить бесплатные курсы по изучению украинского языка для таких категорий населения страны: госслужащие, старшее поколение. люди среднего возраста, люди, которые получили гражданство Украины, люди украинского происхождения, которые живут за границей и не хотят терять связей с Украиной.