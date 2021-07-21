Мариупольский аэропорт решили построить "где-то в районе Бердянска"

Мэр Мариуполя объяснил выбор места для строительства мерами безопасности в связи с близостью с линией разграничения.

Мининфраструктуры Украины приняло решение построить Мариупольский региональный аэропорт на стыке Донецкой и Запорожской областей.

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Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует 0629.com.ua.

По словам чиновника, ранее принятое решение о ремонте в Мариуполе старого аэропорта пришлось изменить в связи с вопросами безопасности.

«Мы спросили у службы безопасности полетов, если 42 километра от линии разграничения это мало, то сколько не мало? Оказалось, документа никакого нет. Тогда я предложил: покажите точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно", – рассказал Бойченко.

Мэр Мариуполя выступил с предложением построить аэропорт на стыке двух областей – Запорожской и Донецкой, "где-то в районе Бердянска".

На сегодняшний день, продолжил Вадим Бойченко, рассматриваются две места для будущего строительства аэропорта – Стародубовка и Мангуш.

Городской голова Мариуполя прогнозирует, что процедура отвода земли под будущий аэропорт продлится приблизительно год, после чего начнется его строительство.

Напомним, вопрос возобновления работы аэропорта в Мариуполе еще в марте 2019 года поручил разработать президент Украины Петр Порошенко.

В октябре того же года бизнесмен Александр Ярославский заявил, что готов вложить 100 миллионов долларов в строительство нового аэропорта в Донецке.

А в ноябре 2020 года глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина нуждается в строительстве нового аэропорта на территории Донбасса, так как его отсутствие негативно сказывается на привлечении инвестиций в регион.