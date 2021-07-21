Маріупольський аеропорт вирішили побудувати "десь в районі Бердянська"

Мер Маріуполя пояснив вибір місця для будівництва заходами безпеки у зв'язку з близькістю з лінією розмежування.

Мінінфраструктури України ухвалило рішення побудувати Маріупольський регіональний аеропорт на стику Донецької та Запорізької областей.

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Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує 0629.com.ua.

За словами чиновника, раніше ухвалене рішення про ремонт у Маріуполі старого аеропорту довелося змінити в зв'язку з питаннями безпеки.

«Ми запитали служби безпеки польотів, якщо 42 кілометри від лінії розмежування це мало, то скільки не замало? Зʼясувалося, документа ніякого немає. Тоді я запропонував: покажіть точку на карті, де будувати аеропорт буде безпечно", — розповів Бойченко.

Мер Маріуполя виступив із пропозицією побудувати аеропорт на стику двох областей — Запорізької та Донецької, "десь в районі Бердянська".

На сьогоднішній день, продовжив Вадим Бойченко, розглядаються два місця для майбутнього будівництва аеропорту — Стародубівка і Мангуш.

Міський голова Маріуполя прогнозує, що процедура відведення землі під майбутній аеропорт триватиме приблизно рік, після чого почнеться його будівництво.

Нагадаємо, питання відновлення роботи аеропорту в Маріуполі ще в березні 2019 року доручив розробити президент України Петро Порошенко.

У жовтні того ж року бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що готовий вкласти 100 мільйонів доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку.

А в листопаді 2020 року голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець повідомив, що Україна потребує будівництва нового аеропорту на території Донбасу, оскільки його відсутність негативно позначається на залученні інвестицій в регіон.