Маріупольський аеропорт вирішили побудувати "десь в районі Бердянська"
Мер Маріуполя пояснив вибір місця для будівництва заходами безпеки у зв'язку з близькістю з лінією розмежування.
Мінінфраструктури України ухвалило рішення побудувати Маріупольський регіональний аеропорт на стику Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує 0629.com.ua.
За словами чиновника, раніше ухвалене рішення про ремонт у Маріуполі старого аеропорту довелося змінити в зв'язку з питаннями безпеки.
«Ми запитали служби безпеки польотів, якщо 42 кілометри від лінії розмежування це мало, то скільки не замало? Зʼясувалося, документа ніякого немає. Тоді я запропонував: покажіть точку на карті, де будувати аеропорт буде безпечно", — розповів Бойченко.
Мер Маріуполя виступив із пропозицією побудувати аеропорт на стику двох областей — Запорізької та Донецької, "десь в районі Бердянська".
На сьогоднішній день, продовжив Вадим Бойченко, розглядаються два місця для майбутнього будівництва аеропорту — Стародубівка і Мангуш.
Міський голова Маріуполя прогнозує, що процедура відведення землі під майбутній аеропорт триватиме приблизно рік, після чого почнеться його будівництво.
Нагадаємо, питання відновлення роботи аеропорту в Маріуполі ще в березні 2019 року доручив розробити президент України Петро Порошенко.
У жовтні того ж року бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що готовий вкласти 100 мільйонів доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку.
А в листопаді 2020 року голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець повідомив, що Україна потребує будівництва нового аеропорту на території Донбасу, оскільки його відсутність негативно позначається на залученні інвестицій в регіон.