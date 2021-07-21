"Зефир ванильный": Гордон показал новую именную сладость (фото)

Перед этим журналист презентовал ряд других именных кондитерских изделий.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, не так давно выпустивший именные кексы и "киндер-сюрпризы", показал на своей странице в соцсети Instagram новое лакомство со своим изображением, на этот раз – ванильный зефир.

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Как утверждает Гордон, "самый вкусный в мире зефир" уже появился в розничной продаже.

На фотографии, прикрепленной к посту, улыбающийся журналист держит в руках коробку со сладостями, указывая при этом на нее пальцем.

На коробке, помимо его фамилии и названия кондитерского изделия, есть надписи: "Їж досхочу" ("Ешь до отвала") и "Смак дитинства" ("Вкус детства").

[ + – ] Сообщение Дмитрия Гордона

Пользователи в комментариях отреагировали на новое сообщение Дмитрия Гордона по-разному. Некоторые предполагают, что журналист пытается составить конкуренцию экс-президенту Петру Порошенко, которому, как известно, принадлежит кондитерская фабрика "Roshen".

Другие пишут, что название зефира неудачное, и лучше бы звучало другое: "Гордон в зефире".

Есть и такие, которые предлагают журналисту выпустить новые варианты продукции, к примеру "Гордон на палочке".

Напомним, в июне журналист сообщил о своих планах выпустить собственные "киндер-сюрпризы".

В мае Дмитрий Гордон показал в соцсетях кексы со своим изображением.

А в апреле магазинах Украины появились конфеты "Гордон в шоколаде" от украинского журналиста Дмитрия Гордона.