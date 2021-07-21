"Зефір ванільний": Гордон показав нові іменні солодощі (фото)

Перед цим журналіст презентував низку інших іменних кондитерських виробів.

Український журналіст Дмитро Гордон, який не так давно випустив іменні кекси і "кіндер-сюрпризи", показав на своїй сторінці в соцмережі Instagram нові ласощі зі своїм зображенням, цього разу — ванільний зефір.

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Як стверджує Гордон, "найсмачніший у світі зефір" уже зʼявився в роздрібному продажі.

На фотографії, прикріпленій до допису, усміхнений журналіст тримає в руках коробку із солодощами, вказуючи при цьому на неї пальцем.

На коробці, крім його прізвища і назви кондитерського виробу, є написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

[ + – ] Повідомлення Дмитра Гордона

Користувачі в коментарях відреагували на нове повідомлення Дмитра Гордона по-різному. Дехто припускає, що журналіст намагається скласти конкуренцію експрезиденту Петру Порошенку, якому, як відомо, належить кондитерська фабрика "Roshen".

Інші пишуть, що назва зефіру невдала, і краще б звучала інша: "Гордон у зефірі".

Є й такі, які пропонують журналісту випустити нові варіанти продукції, наприклад "Гордон на паличці".

Нагадаємо, в червні журналіст повідомив про свої плани випустити власні "кіндер-сюрпризи".

У травні Дмитро Гордон показав у соцмережах кекси зі своїм зображенням.

А в квітні в магазинах України зʼявилися цукерки "Гордон у шоколаді" від українського журналіста Дмитра Гордона.