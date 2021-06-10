"Яйця Гордона в шоколаді": журналіст планує випустити власні "кіндер-сюрпризи" (відео)

Гордон заявив, що в кожній партії нових солодощів лежатиме стодоларова купюра.

Український журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Наш" анонсував нові фірмові солодощі, серед яких будуть і "кіндер-сюрпризи" під назвою "Яйця Гордона в шоколаді".

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"Мені тут порадили, хорошу ідею дали, я над нею думаю зараз. Зараз скажу, весь інтернет буде в цьому... Виготовляти такі, знаєте, "кіндер-сюрпризи" під назвою "Яйця Гордона в шоколаді". У коробці буде дві штуки", — зазначив Гордон.

Журналіст підкреслив, що в кожну партію таких солодощів буде додаватися по одній стодоларовій купюрі.

"Ось вам "яйця Гордона в шоколаді"! Їжте, смачного. Це той випадок, коли ти вкладаєш в себе, й ім'я працює на тебе", — підкреслив Гордон.

Також журналіст розповів, що в нього в планах виробляти фірмові курагу в шоколаді, чорнослив у шоколаді, халву та зефір.

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Нагадаємо, в квітні на прилавках магазинів з'явилися фірмові цукерки "Гордон у шоколаді". За словами журналіста, пробну партію цих солодощів розкупили приблизно за два дні. Пізніше він анонсував появу фірмового чаю, води та морозива "Гордон на паличці".