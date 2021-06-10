"Яйца Гордона в шоколаде": журналист планирует выпустить собственные "киндер-сюрпризы" (видео)

Гордон заявил, что в каждой партии новых сладостей будет лежать по стодолларовой купюре.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Наш" анонсировал новые фирменные сладости, среди которых будут и "киндер-сюрпризы" под названием "Яйца Гордона в шоколаде".

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"Мне тут посоветовали, хорошую идею дали, я над ней думаю сейчас. Сейчас скажу, весь интернет будет в этом… Производить такие, знаете, "киндер-сюрпризы" под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет две штуки", — отметил Гордон.

Журналист подчеркнул, что в каждую партию таких сладостей будет добавляться по одной стодолларовой купюре.

"Вот вам "яйца Гордона в шоколаде"! Ешьте, приятного аппетита. Это тот случай, когда ты вкладываешь в себя, и имя работает на тебя", — подчеркнул Гордон.

Также журналист поведал, что у него в планах производить фирменные курагу в шоколаде, чернослив в шоколаде, халву и зефир.

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Напомним, в апреле на прилавках магазинов появились фирменные конфеты "Гордон в шоколаде". По словам журналиста, пробную партию этих сладостей раскупили примерно за два дня. Позже он анонсировал появление фирменного чая, воды и мороженого "Гордон на палочке".