На "Ровноазот" после выброса газа не пускают экологов

Качество атмосферного воздуха в районе аварии соответствует норме, анализ проб грунта еще не завершен.

На предприятие "Ровноазот", где 20 июля произошел аварийный выброс нитрозных газов, не допустили экологов. Теперь они готовят документы, чтобы все же провести там проверку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Руководитель предприятия или ответственное лицо должны сразу сообщить об аварии. Фактически же наши службы узнали из средств массовой информации. Инспекторы выехали, но не были допущены к проверке. Это больше всего возмущает", – заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

На предприятии утверждают, что просто не успели сообщить экологам. После аварии они в первую очередь начали оповещать аварийные и спасательные службы, а в это время информация о случившемся уже появилась в соцсетях.

Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля экологической инспекции Полесского округа провели замеры качества атмосферного воздуха – все показатели в рамках допустимых. Об этом 21 июля сообщил Абрамовский.

Также были отобрали пробы почв в пяти местах:

вблизи предприятия "Ровноазот";

на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обаров;

в городе Ровно (с стороны луцкого кольца).

Результаты из анализа будут известны в ближайшее время. Проведение экологической экспертизы продолжается, говорится на сайте Минприроды.

Внеплановые экологические инспекции планируют и на других химзаводах Украины.

Напомним, 20 июля на предприятии "Ровноазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате произошел выброс нитрозных газов (содержащих оксиды азоты).

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

"Ровноазот" – одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, производит азотные удобрения, технический кислород, жидкую углекислоту и сухой лед. С 2011 года входит в группу предприятий Ostchem международной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа.