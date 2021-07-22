На "Рівнеазот" після викиду газу не пускають екологів

Якість атмосферного повітря в районі аварії відповідає нормі, аналіз проб грунту ще не завершений.

На підприємство "Рівнеазот", де 20 липня стався аварійний викид нітрозних газів, не допустили екологів. Тепер вони готують документи, щоб все ж провести там перевірку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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"Керівник підприємства або відповідальна особа повинні відразу повідомити про аварію. Фактично ж наші служби дізналися із засобів масової інформації. Інспектори виїхали, але не були допущені до перевірки. Це найбільше обурює", — заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

На підприємстві стверджують, що просто не встигли повідомити екологам. Після аварії вони спершу почали сповіщати аварійні і рятувальні служби, а в цей час інформація про те, що трапилося, вже зʼявилася в соціальних мережах.

Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю екологічної інспекції Поліського округу провели заміри якості атмосферного повітря — усі показники в рамках допустимих. Про це 21 липня повідомив Абрамовський.

Також були відібрали проби грунтів у пʼяти місцях:

поблизу підприємства "Рівнеазот";

на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів;

у місті Рівне (з боку луцького кільця).

Результати з аналізу будуть відомі найближчим часом. Проведення екологічної експертизи триває, говориться на сайті Мінприроди.

Позапланові екологічні інспекції планують і на інших хімзаводах України.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" у цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. У результаті стався викид нітрозних газів (що містять оксиди азоту).

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередня причина аварії — невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

"Рівнеазот" — одне з найбільших хімічних підприємств Західної України, виробляє азотні добрива, технічний кисень, рідку вуглекислоту і сухий лід. З 2011 року входить до групи підприємств Ostchem міжнародної групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.