"За Путина не голосовали": водитель авто с российскими номерами попросил не трогать его машину

Это не единственный случай, когда российские водители вешают на свои авто символы любви к Украине.

В Броварах под Киевом сфотографировали "мерседес" с московским регистрационным номером (код региона 799). Обратили на него внимание потому, что под задним стеклом был размещен плакат с таким текстом: "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку!" Замыкает это призыв смайлик.

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Фото в Facebook разместил журналист Евгений Муджири. "Автомобили вне политики! Прислали фото из Броваров", – написал он в подписи к снимку.

Комментариев под постом пока около 40. В основном они примерно одинаковые:

Оптимисты.

Вместо иконки.

Написали бы: "Крым – ваш и все ок было бы".

+10 к защите.

Им надо было на украинском языке написать

ВСЕ совершеннолетние граждане мордора несут отвественность и за пуйло, и за то, что он творит последние 20 лет.

Да, надпись "Будь ласочка, не чіпайте автівку. Крим — це Україна, а ми — політемігранти" смотрелась бы лучше.

Один из комментаторов разместил схожее по смыслу фото:

Еще один комментатор отметил: "В России очень много машин на украинских номерах, и всем все равно, кто за кого голосовал. Никому в голову не придет тронуть чужое имущество".

Был и такой совет: "Я бы зарисовал номер, хотя бы частично. Они же вернутся, а те мракобесы такое не прощают".

Напомним, "Убийства на улицах, внешнее управление и узколобые люди", — так говорил недавно говорил президент РФ Владимир Путин об Украине на "Прямой линии".