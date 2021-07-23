"За Путина не голосовали": водитель авто с российскими номерами попросил не трогать его машину
Это не единственный случай, когда российские водители вешают на свои авто символы любви к Украине.
В Броварах под Киевом сфотографировали "мерседес" с московским регистрационным номером (код региона 799). Обратили на него внимание потому, что под задним стеклом был размещен плакат с таким текстом: "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку!" Замыкает это призыв смайлик.
Фото в Facebook разместил журналист Евгений Муджири. "Автомобили вне политики! Прислали фото из Броваров", – написал он в подписи к снимку.
Комментариев под постом пока около 40. В основном они примерно одинаковые:
- Оптимисты.
- Вместо иконки.
- Написали бы: "Крым – ваш и все ок было бы".
- +10 к защите.
- Им надо было на украинском языке написать
- ВСЕ совершеннолетние граждане мордора несут отвественность и за пуйло, и за то, что он творит последние 20 лет.
- Да, надпись "Будь ласочка, не чіпайте автівку. Крим — це Україна, а ми — політемігранти" смотрелась бы лучше.
Один из комментаторов разместил схожее по смыслу фото:
Еще один комментатор отметил: "В России очень много машин на украинских номерах, и всем все равно, кто за кого голосовал. Никому в голову не придет тронуть чужое имущество".
Был и такой совет: "Я бы зарисовал номер, хотя бы частично. Они же вернутся, а те мракобесы такое не прощают".
Напомним, "Убийства на улицах, внешнее управление и узколобые люди", — так говорил недавно говорил президент РФ Владимир Путин об Украине на "Прямой линии".