"За Путіна не голосували": водій авто з російськими номерами попросив не чіпати його машину

Це не єдиний випадок, коли російські водії вішають на свої авто символи любові до України.

У Броварах під Києвом сфотографували мерседес із московським реєстраційним номером (код регіону 799). Звернули на нього увагу тому, що під заднім склом був розміщений плакат із таким текстом: "Ми за Путіна не голосували, не чіпайте тачку!" Замикає це заклик смайлик.

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Фото в Facebook розмістив журналіст Євген Муджирі. "Автомобілі поза політикою! Прислали фото з Броварів", — написав він у підписі до знімка.

Коментарів під постом поки близько 40. В основному вони приблизно однакові:

Оптимісти.

Замість іконки.

Написали б: "Крим — ваш і все ок було б".

+10 до захисту.

Їм треба було українською мовою написати

ВСІ повнолітні громадяни Мордору несуть відповідальність і за пуйло, і за те, що він творить останні 20 років.

Так, напис "Будь ласочка, що не чіпайте автівку. Крим — це Україна, а ми — політемігранти" мала б кращий вигляд.

Один із коментаторів розмістив подібне за змістом фото:

Ще один коментатор зазначив: "У Росії дуже багато машин на українських номерах, і всім все одно, хто за кого голосував. Нікому в голову не прийде зачепити чуже майно".

Була й така порада: "Я б замалював номер, хоча б частково. Вони ж повернуться, а ті мракобіси таке не прощають".

Нагадаємо, "Убивства на вулицях, зовнішнє управління та вузьколобі люди", — так говорив недавно говорив президент РФ Володимир Путін про Україну на "Прямій лінії".