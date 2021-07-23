"Верю, что вы подарите нам гордость": Зеленский обратился к украинским олимпийцам (видео)

Президент выразил надежду, что в ближайшие недели девиз Олимпиады — "United by emotions" — станет девизом всех украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинской сборной по случаю начала Олимпийских игр, которые проходят в Токио. Обращение появилось в пятницу, 23 июля, на канале странице государства в Facebook.

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В нем президент напомнил, что благодаря украинским спортсменам флаг нашей страны уже поднимали в разных частях планеты.

"Это видели Барселона, Лиллехаммер, Атланта, Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхенчхан. Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость за то, что мы — украинцы!", — отметил Зеленскй.

Президент также напомнил, что в текущем годы олимпийские игры состоятся при пустых трибунах, однако заявил, что "она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев".

"Девиз этой олимпиады — "United by emotions" — объединенные эмоциями". Я верю, что в ближайшие недели это станет девизом не только олимпиады, но и всех граждан Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, что 23 июля, украинские спортсмены начали свой путь на Олимпийских играх в Токио. Первыми в борьбу за медали вступят украинские представители стрельбы из лука, которые приняли участие в мужской и женской квалификации. Украинская сборная представлена на соревнованиях по стрельбе из лука четырьмя спортсменами

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.