"Вірю, що ви подаруєте нам гордість": Зеленський звернувся до українських олімпійців (відео)

Президент висловив сподівання, що найближчими тижнями девіз Олімпіади — "United by emotions" — стане девізом усіх українців.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до української збірної з нагоди початку Олімпійських ігор, які проходять у Токіо. Звернення зʼявилося в пʼятницю, 23 липня, на сторінці держави в Facebook.

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У відео президент нагадав, що завдяки українським спортсменам прапор нашої країни вже піднімали в різних частинах планети.

"Це бачили Барселона, Ліллехаммер, Атланта, Сідней, Афіни, Пекін, Лондон, Сочі, Ріо-де-Жанейро, Пхенчхан. Вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче за золото, срібло та бронзу — це емоції від перемоги, гордість за те, що ми — українці!" — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що цьогоріч олімпійські ігри відбудуться з порожніми трибунами, проте заявив, що "вона не буде мати порожніх сердець, оскільки серця українців будуть сповнені підтримки та віри в перемогу своїх олімпійців".

"Девіз цієї олімпіади — "United by emotions" — обʼєднані емоціями". Я вірю, що найближчими тижнями це стане девізом не тільки олімпіади, а й усіх громадян України", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 липня, українські спортсмени почали свій шлях на Олімпійських іграх у Токіо. Першими в боротьбу за медалі вступлять українські представники стрільби з лука, які взяли участь у чоловічій і жіночій кваліфікації. Українська збірна представлена на змаганнях зі стрільби з лука чотирма спортсменами

Україну на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту, всього — у 30 дисциплінах.