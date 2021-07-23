Українські лучники першими стартували на Олімпіаді в Токіо

Українська збірна представлена на змаганнях зі стрільби з лука чотирма спортсменами

Сьогодні, 23 липня, українські спортсмени почали свій шлях на Олімпійських іграхe Токіо. Першими в боротьбу за медалі вступлять українські представники стрільби з лука, які взяли участь у чоловічій і жіночій кваліфікації, повідомляє Національний Олімпійський комітет.

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Наша збірна представлена на змаганнях зі стрільби з лука чотирма спортсменами. За Україну виступлять Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова й Олексій Гунбін.

Відзначимо, що це була попередня рейтингова пристрілка, за результатами якої сформувалися пари 1/32 фіналу.

Лучниця Лідія Січенікова прокоментувала виступи в кваліфікації. Українка набрала 623 очки.

"Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали Ігри та розраховували на вищий результат, звичайно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди".

Найкраще виступила Вероніка Марченко, яка набрала 635 очок.

"Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Але ми не опускаємо руки та налаштовуємося на виступ у команді", — сказала українка.

Ще одна українка Анастасія Павлова показала сьогодні результат 631.

Нагадаємо, завтра, 24 липня, лучники розіграють комплект нагород у змішаних змаганнях, а 25 липня — у командних.

Раніше Фокус розповідав, що російська спортсменка втратила свідомість на Олімпіаді в Токіо через спеку.

Україну на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту, всього — у 30 дисциплінах.

Україна буде змагатиметься в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть із 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо