Російська лучниця втратила свідомість на Олімпіаді в Токіо через спеку

Спортсменка призупинила участь на Олімпійських іграх через поганий стан здоров'я.

Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало погано під час олімпійської кваліфікації зі стрільби з лука. Вона втратила свідомість прямо під час змагання.

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Головний лікар олімпійської команди Росії Андрій Жолінський розповів, що трапилося зі спортсменкою.

Світлана сьогодні почувалася погано внаслідок теплового, навіть, скоріше, сонячного удару під час проведення кваліфікаційного раунду зі стрільби з лука. Причина зрозуміла, на тлі високої температури (зараз на сонці 38 градусів тепла) разом із високою вологістю ми отримали такий результат", — наводить слова Жолінського пресслужба Олімпійського комітету Росії.

Також головлікар розповів, коли вона повернеться до змагань.

"Зараз вона почувається добре, відпочиває. Упевнений, що такого більше не повториться. Ми скорегуємо її режим відпочинку, водний режим, і вона повернеться до змагань. Усе нормально, вона під наглядом", — додав він.

Спортсменці надали кілька днів відпочинку і вже 25 липня вона битиметься з українками в командному турнірі.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться церемонія відкриття літньої Олімпіади в Токіо.

Раніше Фокус розповідав, що одна з національних збірних знялася з Олімпіади в Токіо і скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді та хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо.

Україну на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту, всього — в 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо.