Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио из-за жары

Спортсменка приостановила участие на Олимпийских играх из-за плохого состояния здоровья.

Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука. Она потеряла сознание прямо во время соревнования.

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Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский рассказал, что случилось со спортсменкой.

Светлана сегодня почувствовал себя плохо в результате теплового, даже, скорее, солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна, на фоне высокой температуры (сейчас на солнце 38 градусов тепла) в совокупности с высокой влажностью мы получили такой результат", — приводит слова Жолинского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Также главврач рассказал, когда она вернется к соревнованиям.

"Сейчас она чувствует себя хорошо, отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Мы скорректируем ее режим отдыха, водный режим, и она вернется к соревнованиям. Все нормально, она под присмотром", — добавил он.

Спортсменке предоставили пару дней отдыха и уже 25 июля она сразится с украинками в командном турнире.

Напомним, сегодня состоится церемония открытия летней Олимпиады в Токио.

Ранее Фокус рассказывал, что одна из национальных сборных снялась с Олимпиады в Токио и сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде и кто представит Украину на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио