Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио из-за жары
Спортсменка приостановила участие на Олимпийских играх из-за плохого состояния здоровья.
Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука. Она потеряла сознание прямо во время соревнования.
Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский рассказал, что случилось со спортсменкой.
Светлана сегодня почувствовал себя плохо в результате теплового, даже, скорее, солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна, на фоне высокой температуры (сейчас на солнце 38 градусов тепла) в совокупности с высокой влажностью мы получили такой результат", — приводит слова Жолинского пресс-служба Олимпийского комитета России.
Также главврач рассказал, когда она вернется к соревнованиям.
"Сейчас она чувствует себя хорошо, отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Мы скорректируем ее режим отдыха, водный режим, и она вернется к соревнованиям. Все нормально, она под присмотром", — добавил он.
Спортсменке предоставили пару дней отдыха и уже 25 июля она сразится с украинками в командном турнире.
Напомним, сегодня состоится церемония открытия летней Олимпиады в Токио.
Ранее Фокус рассказывал, что одна из национальных сборных снялась с Олимпиады в Токио и сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде и кто представит Украину на Олимпиаде в Токио.
Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.
Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.
Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио