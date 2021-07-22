Одна из национальных сборных снялась с Олимпиады в Токио

Спортсменов не отправили выступать на Олимпийских играх из финансовых соображений.

Сборная Гвинеи приняла решение отказаться от участия на Олимпиаде в Токио, сообщает Inside the Games.

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По данным источника, страна приняла решение не участвовать в турнире из-за роста заболеваемости коронавируса и финансовых проблемах в стране.

От сборной Гвинеи на Олимпийских Играх-2020 должны были выступать пять спортсменов — Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба — плавание) и Аиссата Деэн Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).

Ранее Фокус рассказывал, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде и кто представит Украину на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

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