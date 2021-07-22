Одна з національних збірних знялася з Олімпіади в Токіо

Спортсменів не відправили виступати на Олімпійських іграх із фінансових міркувань.

Збірна Гвінеї прийняла рішення відмовитися від участі на Олімпіаді в Токіо, повідомляє Inside the Games.

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За даними джерела, країна вирішила не брати участь у турнірі через зростання захворюваності коронавірусу та фінансові проблеми в країні.

Від збірної Гвінеї на Олімпійських Іграх-2020 повинні були виступати пʼятеро спортсменів — Фатумата Ярі Камара (вільна боротьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таїра Ба (обидва — плавання) і Аіссата Деен Конте (легка атлетика, біг на 100 м).

Раніше Фокус розповідав, скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді та хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо.

Україна на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього в 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульової стрільби, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть із 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

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