Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді

Кожен український спортсмен за перемогу на Олімпіаді в Токіо отримає понад сто тисяч доларів. За цим показником Україна входить у десятку кращих у світі.

У порівнянні з Олімпіадою-2016 у Ріо-де-Жанейро, сума призових залишиться незмінною, повідомляє "Суспільне Спорт". За виграну золоту медаль кожен український спортсмен отримає суму в 125 тисяч доларів.

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Така ж премія була й на останніх двох Зимових Олімпіадах — у 2014 та 2018-му роках.

За срібну медаль кожен український спортсмен отримає 80 тисяч доларів, за бронзу — 55 тисяч доларів.

Відзначимо, Україна входить у топ-10 країн лідерів із винагород за перемогу на Олімпійських іграх. Україна платить більше, ніж Росія (54,5 тисяч доларів за золоту медаль), США (37,5 тисяч доларів) і Німеччина (22 тисячі доларів).

Лідирує за призовими винагородами Сінгапур — країна готова платити 1 мільйон доларів за золоту медаль, у топ-3 — Індонезія (746 тисяч доларів) і Грузія (318 тисяч доларів). У пʼятірці "найбагатших" — Казахстан (250 тисяч доларів) і Азербайджан (248 тисяч доларів).

Раніше Фокус розповідав, хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо.

Україна на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього — у 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульової стрільби, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть із 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

"Нехай менше ліцензій, але більше нагород". Як проводжали наших спортсменів на Олімпіаду в Токіо