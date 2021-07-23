Украинские лучники первыми стартовали на Олимпиаде в Токио
Украинская сборная представлена на соревнованиях по стрельбе из лука четырьмя спортсменами
Сегодня, 23 июля, украинские спортсмены начали свой путь на Олимпийских играх в Токио. Первыми в борьбу за медали вступят украинские представители стрельбы из лука, которые приняли участие в мужской и женской квалификации, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
Наша сборная представлена на соревнованиях по стрельбе из лука четырьмя спортсменами. За Украину выступят Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.
Отметим, что это была предварительная рейтинговая пристрелка, по результатам которой сформировались пары 1/32 финала.
Лучница Лидия Сиченикова прокомментировала выступления в квалификации. Украинка набрала 623 очка.
"Было сложно эмоционально. Мы очень долго ждали Игры и рассчитывали на более высокий результат конечно, но будем настраиваться морально, чтобы побороться за награды".
Лучше всех выступила Вероника Марченко, набравшая 635 очков.
"Сегодня смогла реализовать лишь 50% своих возможностей. Начала хорошо, даже удалось справиться с ветром. Но потом волнение взяло верх. Но мы не опускаем руки и настраиваемся на выступление в команде", – сказала украинка.
Еще одна украинка Анастасия Павлова показала сегодня результат — 631.
Напомним, завтра, 24 июля, лучники разыграют комплект наград в смешанных соревнованиях, а 25 июля — в командных.
Ранее Фокус рассказывал, что российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио из-за жары.
Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.
Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.
Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио