В Ривненской области полиция открыла дело из-за розовых луж на поле

Загрязненное поле обслуживает один из местных агрохолдингов.

В Ривненской области полиция открыла дело по факту загрязнения сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранителям о странном розовом веществе на участке возле села Колоденка сообщил полицейский офицер общины.

"Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 квадратных метров. На месте происшествия также работали сотрудники ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, экологическая и Госпродпотребслужба", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте инцидента специалисты взяли образцы почвы, чтобы провести экспертизу.

Также сведения внесли в ЕРДР по факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды. По результатам всех назначенных исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации события.

Напомним, ранее на место выезжали специалисты ГСЧС, которые выяснили, что ярко-розовая жидкость – это препарат для борьбы с вредителями "Префект", который сертифицирован в Украине. Класс его опасности составляет три из пяти существующих.