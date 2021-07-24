"Класс опасности – три из пяти": в ГСЧС Ровенщины объяснили происхождение ярко-розовых луж

Специалисты ГСЧС и экологи взяли на проверку пробы грунта с места ЧП, а также образцы жидкости из луж.

Лужи ярко-розового цвета, появившиеся 22 июля возле Ровно, в поле на участке от села Колоденка до Мятина, заинтересовали сотрудников ГСЧС области, которые отреагировали на сообщения местного жителя и взялись выяснять их происхождение, говорится на сайте ведомства.

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По словам главы местной ОТГ было установлено, что лужи появились после того, как один из сельхозпроизводителей обработал свои угодья.

На место происшествия выехали спасатели и экологи. Специалисты ГСЧС вместе с представителями Госэкоинспекции и гидрометеослужбы взяли пробы грунта и воды из луж, а также исследовали состояние атмосферного воздуха вокруг участка от Колоденки до села Мятин.

После изучения полученных образцов выяснилось, что ярко-розовая жидкость – это препарат для борьбы с вредителями "Префект", который сертифицирован в Украине. Класс его опасности составляет три из пяти существующих. Его действие направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.

Что касается воздуха, то в нем не обнаружены опасные вещества, и угрозы для людей нет. Сейчас сотрудники ГСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Чиновники уверяют, что ситуация находится на контроле.

За два дня до обнаружения луж на заводе "Ровноазот", который производит удобрения, случилась авария. О взрыве на предприятии первыми сообщили очевидцы и местные СМИ. В результате ЧП над заводом поднялось облако оранжевого дыма. Позже выяснилось, что произошел аварийный выброс нитрозных газов.

По словам украинских ученых, авария может привести к тому, что Украину накроют кислотные дожди, из-за чего пострадают растения.

После взрыва на завод приехали экологи, которых не пустили на территорию предприятия. В свою очередь на заводе заявили, что просто не успели сообщить об аварии представителям экослужб.