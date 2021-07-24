"Класс опасности – три из пяти": в ГСЧС Ровенщины объяснили происхождение ярко-розовых луж
Специалисты ГСЧС и экологи взяли на проверку пробы грунта с места ЧП, а также образцы жидкости из луж.
Лужи ярко-розового цвета, появившиеся 22 июля возле Ровно, в поле на участке от села Колоденка до Мятина, заинтересовали сотрудников ГСЧС области, которые отреагировали на сообщения местного жителя и взялись выяснять их происхождение, говорится на сайте ведомства.
По словам главы местной ОТГ было установлено, что лужи появились после того, как один из сельхозпроизводителей обработал свои угодья.
На место происшествия выехали спасатели и экологи. Специалисты ГСЧС вместе с представителями Госэкоинспекции и гидрометеослужбы взяли пробы грунта и воды из луж, а также исследовали состояние атмосферного воздуха вокруг участка от Колоденки до села Мятин.
После изучения полученных образцов выяснилось, что ярко-розовая жидкость – это препарат для борьбы с вредителями "Префект", который сертифицирован в Украине. Класс его опасности составляет три из пяти существующих. Его действие направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.
Что касается воздуха, то в нем не обнаружены опасные вещества, и угрозы для людей нет. Сейчас сотрудники ГСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Чиновники уверяют, что ситуация находится на контроле.
За два дня до обнаружения луж на заводе "Ровноазот", который производит удобрения, случилась авария. О взрыве на предприятии первыми сообщили очевидцы и местные СМИ. В результате ЧП над заводом поднялось облако оранжевого дыма. Позже выяснилось, что произошел аварийный выброс нитрозных газов.
По словам украинских ученых, авария может привести к тому, что Украину накроют кислотные дожди, из-за чего пострадают растения.
После взрыва на завод приехали экологи, которых не пустили на территорию предприятия. В свою очередь на заводе заявили, что просто не успели сообщить об аварии представителям экослужб.