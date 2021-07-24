"Клас небезпеки — три з п'яти": в ДСНС Рівненщини пояснили походження яскраво-рожевих калюж

Фахівці обласного управління ДСНС Рівненщини й екологи взяли на перевірку проби грунту з місця НП, а також зразки рідини з калюж.

Калюжі яскраво-рожевого кольору, що з'явилися 22 липня біля Рівного, в поле на ділянці від села Колоденка до Мʼятина, зацікавили співробітників ДСНС області, які відреагували на повідомлення місцевого жителя і взялися з'ясовувати їх походження, говориться на сайті відомства.

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За словами голови місцевої ОТГ було встановлено, що калюжі з'явилися після того, як один з сільгоспвиробників обробив свої угіддя.

На місце події виїхали рятувальники і екологи. Фахівці ДСНС разом із представниками Держекоінспекції та гідрометеослужби взяли проби грунту і води з калюж, а також досліджували стан атмосферного повітря навколо ділянки від Колоденки до села М'ятин.

Після вивчення отриманих зразків з'ясувалося, що яскраво-рожева рідина – це препарат для боротьби зі шкідниками "Префект", який сертифікований в Україні. Клас його небезпеки становить три з п'яти існуючих. Його дія спрямована на яйця і личинки шкідників, які гинуть після обприскування.

Що стосується повітря, то в ньому не виявлено небезпечних речовин, і загрози для людей немає. Зараз працівники ДСНС України в Рівненській області координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини. Чиновники запевняють, що ситуація перебуває на контролі.

За два дні до виявлення калюж на заводі "Рівнеазот", що виробляє добрива, трапилася аварія. Про вибух на підприємстві першими повідомили очевидці і місцеві ЗМІ. В результаті НП над заводом піднялася хмара помаранчевого диму. Пізніше з'ясувалося, що стався аварійний викид нітрозних газів.

За словами українських вчених, аварія може призвести до того, що Україну накриють кислотні дощі, через що постраждають рослини.

Після вибуху на завод приїхали екологи, яких не пустили на територію підприємства. Натомість на заводі заявили, що просто не встигли повідомити про аварію представникам екослужб.