У Рівненській області поліція відкрила справу через рожеві калюжі на полі

Забруднене поле обслуговує один з місцевих агрохолдингів.

У Рівненській області поліція відкрила справу за фактом забруднення сільгоспземель. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Правоохоронцям про дивну рожеву речовину на ділянці біля села Колоденка повідомив поліцейський офіцер громади.

"Слідчо-оперативна група на грунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів, виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 квадратних метрів. На місці події також працювали співробітники ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій, екологічна та Госпродпотребслужба", — йдеться в повідомленні .

На даний момент на місці інциденту фахівці взяли зразки грунту, щоб провести експертизу.

Також відомості внесли в ЕРДР за фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля. За результатами всіх призначених досліджень буде вирішуватися питання про остаточну правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, раніше на місце виїжджали фахівці ГСЧС, які з'ясували, що яскраво-рожева рідина — це препарат для боротьби з шкідниками "Префект", який сертифікований в Україні. Клас його небезпеки становить три з п'яти існуючих.