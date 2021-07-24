Посадил ребенка на цепь. В Кривом Роге задержали мужчину, издевавшегося над пасынком

Мужчина пытался "перевоспитать" ребенка, приковав его цепью к батарее.

В Кривом Роге отправил под стражу 30-летнего мужчину, который посадил приемного ребенка на цепь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

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Дзержинским районным судом, 24 июля, мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Днем ранее в полицию обратился сам ребенок, он позвонил на линию 102 и рассказал, что супруг матери избил его и приковал цепью к батарее. Сотрудники полиции освободили ребенка и доставили в больницу.

Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что отчим приковал ребенка к батарее, а сам отправился на работу. По словам мужчины, таким образом он собирался "перевоспитать" пасынка, который по словам задержанного, постоянно убегает из дому.

В этот же день мужчина был задержан полицией по статье 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Житомирщине арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании крестницы в гостях. Родители тоже стали фигурантами уголовного производства, ведь принимали кума у себя дома и ничего не сделали для защиты дочери.