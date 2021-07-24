Посадив дитини на ланцюг. У Кривому Розі затримали чоловіка, котрий знущався над пасинком

Чоловік намагався "перевиховати" дитини, прикувавши її ланцюгом до батареї.

У Кривому Розі відправив під варту 30-річного чоловіка, який посадив прийомну дитину на ланцюг. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Дніпропетровській області.

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Дзержинським районним судом, 24 липня, чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Днем раніше в поліцію звернувся сам хлопець, він подзвонив на лінію 102 і розповів, що чоловік матері побив його і прикував ланцюгом до батареї. Співробітники поліції звільнили дитину і доставили в лікарню.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясували, що вітчим прикував дитину до батареї, а сам відправився на роботу. За словами чоловіка, таким чином він збирався "перевиховати" пасинка, який за словами затриманого, постійно тікає з дому.

В цей же день чоловік був затриманий поліцією за статтею 208 КПК України.

За даним фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на Житомирщині заарештували чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні хрещениці в гостях. Батьки теж стали фігурантами кримінальної виробництва, адже брали кума у себе вдома і нічого не зробили для захисту дочки.