На Житомирщине арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании крестницы в гостях

Родители тоже стали фигурантами уголовного производства, ведь принимали кума у себя дома и ничего не сделали для защиты дочери.

В Бердичеве отправили под стражу 47-летнего мужчину, которого подозревают в многократном изнасиловании малолетней крестницы. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

12 марта районный суд рассмотрел ходатайство правоохранителей и отправил мужчину под арест без права внесения залога. Подозреваемого заковали в наручники сразу после заседания и отправили в следственный изолятор.

По версии следствия, крестный длительное время приходил в гости к кумовьям в одном из сел Бердичевского района и применял сексуальное насилие к девочке. Родители знали о преступлении, однако закрывали глаза на действия родственника. Полицейские узнали о правонарушении, когда приехали по вызову матери из-за пропажи сестры потерпевшей, а затем задержали подозреваемого.

Полиция продолжает расследование предполагаемого изнасилования, а также начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Крестному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, а родителям — ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее стало известно, что "ТикТок" помог выявить экс-владельцев школы-интерната в США, которые издевались над студентами. Генеральная прокуратура обвинила супружескую пару Бойду и Стефани Хаусхолдер в 102 эпизодах правонарушений против детей, среди которых изнасилование и сексуальные контакты. Показания против них дали 16 воспитанников, которые жили в интернате с 2017 по 2020 годы. Дочь обвиняемых опубликовала в "ТикТок" много интервью с пострадавшими, чем помогла правоохранителям в расследовании.

«Это один из самых масштабных случаев сексуального, физического и морального насилия в отношении молодых девушек в истории штата Миссури», — заявил Генпрокурор Миссури Эрик Шмидт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире за свою жизнь подвергалась сексуальному или физическому насилию со стороны мужчин, за 10 лет статистика почти не изменилась. При этом каждая четвертая девушка возрастом от 15 до 24 лет страдала от жестокого обращения со стороны партнера.