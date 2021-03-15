На Житомирщині заарештували чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні хрещениці в гостях

Батьки теж стали фігурантами кримінального провадження, адже приймали кума у себе вдома і нічого не зробили для захисту дочки.

У Бердичеві відправили під варту 47-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторазовому згвалтуванні малолітньої хрещениці. Подробиці на офіційному сайті повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області.

12 березня районний суд розглянув клопотання правоохоронців і відправив чоловіка під арешт без права внесення застави. Підозрюваного закували в наручники відразу після засідання і відправили до слідчого ізолятора.

За версією слідства, хресний тривалий час приходив у гості до кумів в одному із сіл Бердичівського району та застосовував сексуальне насильство до дівчинки. Батьки знали про злочин, однак закривали очі на дії родича. Поліцейські дізналися про правопорушення, коли приїхали за викликом матері через зникнення сестри потерпілої, а потім затримали підозрюваного.

Поліція продовжує розслідування передбачуваного згвалтування, а також розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Хрещеному загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років, а батькам — обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Раніше стало відомо, що "ТікТок" допоміг знайти екс-власників школи-інтернату в США, які знущалися над студентами. Генеральна прокуратура звинуватила подружню пару Бойду та Стефані Хаусхолдер у 102 епізодах правопорушень проти дітей, серед яких згвалтування і сексуальні контакти. Свідчення проти них дали 16 вихованців, які жили в інтернаті з 2017 по 2020 роки. Дочка обвинувачених опублікувала в "ТікТок" багато інтерв'ю з постраждалими, чим допомогла правоохоронцям у розслідуванні.

«Це один із наймасштабніших випадків сексуального, фізичного та морального насильства щодо молодих дівчат в історії штату Міссурі», — заявив Генпрокурор Міссурі Ерік Шмідт.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя жінка в світі за своє життя піддавалася сексуальному або фізичному насильства з боку чоловіків, за 10 років статистика майже не змінилася. При цьому кожна четверта дівчина віком від 15 до 24 років страждала від жорстокого поводження з боку партнера.