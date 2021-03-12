В США Тикток помог выявить экс-владельцев школы-интерната, которые издевались над учениками

Пару, владевшая школой-интернатом "Круг надежды", обвиняют в 102 эпизодах, среди которых изнасилование и сексуальные контакты с учениками.

Бывшие владельцы религиозной школы-интерната "Круг надежды" издевались над учениками школы. Полиция завела более 100 уголовных дел, в том числе за изнасилование против семейной пары. Об этом сообщает CNN.

Генпрокурор Миссури объявил обвинения Бойду и Стефани Хаусхолдер, которые владели школой-интернатом "Кругом надежды". Бойда обвиняют в 80 эпизодах, в том числе за изнасилование, сексуальные контакты со студентами, жестком обращении и пренебрежению к детям.

Стефани Хаусхолдер получила 11 обвинений за жестокое обращение или пренебрежение к ребенку, а также 11 пунктов обвинения в попытке создания угрозу благополучия ребенка.

«Это один из самых масштабных случаев сексуального, физического и морального насилия в отношении молодых девушек в истории штата Миссури», — заявил Генпрокурор Миссури Эрик Шмидт.

[ + – ] Школа-интернат "Круг надежды" Фото: NBC News

Обвинения основываются на показаниях 16 жертв, которые проживали в "Круге надежды" с 2017 по 2020 годы. В обвинительных актах описываются факты, когда один из владельцев учреждения мог ударить коленом в спину во время отжиманий, ударить ученика головой о стену. Бойд Хаусхолдер обвиняется также в том, что он мог толкнуть ученика лицом в конский навоз.

Правоохранители собирают сведения о всех возможных жертвах насилия. В этом им также помогает Тикток дочери семьи Хаусхолдер. В своих видео она публиковала многочисленные интервью жертв и бывших учеников школы-интерната. Также в видео она публиковала то, как и в каких условиях живут ученики. Об этом пишет NBC news. Пример видео:

"Мне грустно, потому что это мои родители, но они сами всегда говорили мне: "Что посеешь, то и пожнёшь". Как бы это ни было трудно для меня — пора было это сделать", — комментирует дочь Аманда Хаусхолдер дело против своих родителей.

Сообщается, что в штате Миссури не ведется учета за школами-интернатами и у них нет полномочий проверять их. По данным NBC news, в полицию и другие федеральные учреждения родители обращались с жалобами минимум 6 раз. Но реакции не последовало.

Напомним, 9 марта в США школьник принес и взорвал в классе самодельную бомбу.