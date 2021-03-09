В США школьник взорвал в классе самодельную бомбу

В результате происшествия пострадал сам мальчик и еще пять человек

В результате непреднамеренного подрыва самодельного взрывного устройства в одной из американских школ пострадали не менее пяти школьников и преподаватель.

ЧП случилось в населённом пункте Ньюэйго (штат Мичиган, США). Пресс-служба местной полиции сообщает в Twitter, что самодельную бомбу принес в школу 16-летний учащийся.

"Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу. Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям у него самого и еще четырех одноклассников", – говорится в сообщении.

Из-за чрезвычайного происшествия учащихся экстренно эвакуировали из знания школы.

[ + – ] Сообщение полиции

Ранее сообщалось, что 1 марта около пяти тысяч жителей британского города Эксетер в графстве Девоншир были эвакуированы, после того, как у стен местного университета была найдена огромная бомба времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что в феврале прошлого года, в Харькове у ТРЦ "Французский бульвар" была найдено взрывоопасное устройство в урне. Подозрительный предмет нашли охранники торгового центра, когда проводили осмотр территории. Это случилось около часа ночи. На место выехали взрывотехники, кинологи и полиция.

А в январе 2020 года в центре Киева полицейские взорвали найденную бомбу.