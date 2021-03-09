У США школяр підірвав в класі саморобну бомбу

В результаті події постраждав сам хлопчик і ще п'ять осіб.

В результаті ненавмисного підриву саморобного вибухового пристрою в одній з американських шкіл постраждали не менше п'яти школярів і викладач.

НП сталася в населеному пункті Ньюейго (штат Мічиган, США). Прес-служба місцевої поліції повідомляє у Twitter, що саморобну бомбу приніс в школу 16-річний учень.

"Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково підірвав зроблений вдома вибуховий пристрій, який він приніс в школу. Пристрій вибухнув в класі, що призвело до поранень у нього самого і ще чотирьох однокласників", — йдеться у повідомленні.

Через надзвичайну подію учнів екстрено евакуювали з знання школи.

[ + – ] повідомлення поліції

Раніше повідомлялося, що 1 березня близько п'яти тисяч жителів британського міста Ексетер у графстві Девоншир евакуювали після того, як біля стін місцевого університету знайшли величезну бомбу часів Другої світової війни.

Також ми писали, що в лютому минулого року, в Харкові у ТРЦ "Французький бульвар" було знайдено вибухонебезпечний пристрій в урні. Підозрілий предмет знайшли охоронці торгового центру, коли проводили огляд території. Це сталося близько першої години ночі. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та поліція.

А в січні 2020 року в центрі Києва поліцейські підірвали знайдену бомбу.