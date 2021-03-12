У США Тікток допоміг виявити екс-власників школи-інтернату, які знущалися над учнями

Пару, яка володіла школою-інтернатом "Коло надії", звинувачують у 102 епізодах, серед яких згвалтування і сексуальні контакти з учнями.

Колишні власники релігійної школи-інтернату "Коло надії" знущалися над учнями школи. Поліція завела понад 100 кримінальних справ, у тому числі за згвалтування проти сімейної пари. Про це повідомляє CNN.

Генпрокурор Міссурі оголосив звинувачення Бойду і Стефані Хаусхолдерам, які володіли школою-інтернатом "Коло надії". Бойда звинувачують у 80 епізодах, у тому числі за згвалтування, сексуальні контакти зі студентами, жорстке поводження і нехтування до дітей.

Стефані Хаусхолдер отримала 11 звинувачень за жорстоке поводження або нехтування до дитини, а також 11 пунктів звинувачення в спробі створення загроз благополуччю дитини.

«Це один з наймасштабніших випадків сексуального, фізичного і морального насильства щодо молодих дівчат в історії штату Міссурі», — заявив Генпрокурор Міссурі Ерік Шмідт.

[ + – ] Школа-інтернат "Коло надії" Фото: NBC News

Звинувачення ґрунтуються на свідченнях 16 жертв, які проживали в "Колі надії" з 2017 по 2020 роки. В обвинувальних актах описуються факти, коли один з власників установи міг вдарити коліном у спину під час віджимань, вдарити учня головою об стіну. Бойд Хаусхолдер звинувачується також у тому, що він міг штовхнути учня обличчям у кінський гній.

Правоохоронці збирають відомості про всі можливі жертви насильства. У цьому їм також допомагає Тікток дочки сімʼї Хаусхолдера. У своїх відео вона публікувала численні інтервʼю жертв і колишніх учнів школи-інтернату. Також у відео вона публікувала те, як і в яких умовах живуть учні. Про це пише NBC news. Приклад відео:

"Мені сумно, тому що це мої батьки, але вони самі завжди говорили мені: "Що посієш, те й пожнеш". Як би це не було важко для мене — пора було це зробити", — коментує дочка Аманда Хаусхолдер справу проти своїх батьків .

Повідомляється, що в штаті Міссурі не ведеться облік за школами-інтернатами та в них немає повноважень перевіряти їх. За даними NBC news, у поліцію та інші федеральні установи батьки зверталися зі скаргами мінімум 6 разів. Але реакції не було.

Нагадаємо, що 9 березня в США школяр приніс і підірвав у класі саморобну бомбу.