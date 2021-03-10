Каждая третья женщина в мире подвергалась насилию, – отчет ВОЗ

В организации отмечают, что ситуация усугубилась в связи с пандемией коронавируса

Каждая третья женщина в мире подвергалась в течение своей жизни сексуальному или физическому насилию со стороны своего партнера или других мужчин.

Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник, 9 марта.

В организации отметили, что за последние десять лет это число почти не изменилось.

Также сообщается, что каждая четвертая девушка в возрасте 15–24 лет, состоящая в отношениях, подвергается насилию со стороны свого партнера до 25 лет.

"Насилие против женщин усиливается пандемией COVID-19. Но в отличие от коронавируса, его нельзя остановить вакциной. Мы можем бороться с этим только глубоко укоренившимися и устойчивыми усилиями – правительств, общин и отдельных людей", – заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее Фокус рассказывал о том, что украинка смогла найти управу на мужа-насильника лишь в Евросуде.

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А в марте прошлого года 23-летнюю Микаэлу Спилберг, приемную дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга, арестовали по подозрению в бытовом насилии. Ее арест подтвердил 47-летний жених Чак Панков. Пара вернулась из бара поздно вечером. Между ними произошел конфликт, после которого Микаэла начала бросать в своего бойфренда разные предметы, поранив ему руку.