Кожна третя жінка в світі зазнавала насильства, — звіт ВООЗ

В організації зазначають, що ситуація погіршилася у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Кожна третя жінка в світі піддавалася протягом свого життя сексуальному або фізичному насильству з боку свого партнера або інших чоловіків.

Про це сказано в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому у вівторок, 9 березня.

В організації зазначили, що за останні десять років ця цифра майже не змінилася.

Також повідомляється, що кожна четверта дівчина віком 15-24 років, яка має стосунки, піддається насильству з боку свого партнера до 25 років.

"Насильство проти жінок посилюється пандемією COVID-19. Але на відміну від коронавірусу, його не можна зупинити вакциною. Ми можемо боротися з цим тільки глибоко вкоріненими і стійкими зусиллями — урядів, громад та окремих людей", — заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Раніше Фокус розповідав про те, що українка змогла знайти управу на чоловіка-насильника лише в Євросуді.

У травні 2020 року топ-менеджера Укрзалізниці звільнили з компанії за відео з домашнім насильством.

А в березні минулого року 23-річну Мікаелу Спілберг, прийомну дочку голлівудського режисера Стівена Спілберга, заарештували за підозрою в побутовому насильстві. Її арешт підтвердив 47-річний наречений Чак Панков. Пара повернулася з бару пізно ввечері. Між ними стався конфлікт, після якого Мікаела почала кидати в свого бойфренда різні предмети, поранивши йому руку.