Статистика коронавируса за сутки: 286 заболевших и более 70 тысяч вакцинированных
За сутки вакцинировались 71 571человек. Из них получили две дозы 21 150 украинцев.
За сутки 24 июля 2021 года в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Cреди них 2 медработника и 19 детей, сообщили в Минздраве.
За минувшие сутки:
- Госпитализировано – 422 человек;
- Выздоровело – 159 пациента;
- Умерло – 12 человека.
За этот же период было протестировано 26 197 украинца. Из них методом ПЦР – 12 988 человек, методом ИФА – 2823. Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 было сделано 10 386.
За все время пандемии в Украине:
- Заболело – 2 248 450 человек;
- Выздоровело – 2 184 195 украинцев;
- Умерло – 52 847 граждан;
Проведено ПЦР-тестов – 11 271 382.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19), Запорожской (18) областях.
Ситуация с заболеваемостью по регионам по состоянию на 24 июля:
- Киев — 85 случаев;
- Винницкая область — 16 случаев;
- Волынская область — 3 случай;
- Днепропетровская область — 21 случай;
- Донецкая область — 4 случая;
- Житомирская область — 10 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 18 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3 случая;
- Киевская область — 11 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 4 случая;
- Львовская область — 19 случаев;
- Николаевская область — 5 случаев;
- Одесская область — 23 случая;
- Полтавская область — 5 случая;
- Ровенская область — 2 случая;
- Сумская область — 12 случаев;
- Тернопольская область — 4 случая;
- Харьковская область — 9 случаев;
- Херсонская область — 14 случаев;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 5 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 0 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки привились 71 571 человек. Из них одну дозу получили 50 421 украинец, полностью привиты 21 150 человек.
С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них одна доза – у 3 060 559 человек, 2 дозы получили 1 702 884 украинца.