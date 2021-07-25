Статистика коронавируса за сутки: 286 заболевших и более 70 тысяч вакцинированных

За сутки вакцинировались 71 571человек. Из них получили две дозы 21 150 украинцев.

За сутки 24 июля 2021 года в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Cреди них 2 медработника и 19 детей, сообщили в Минздраве.

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За минувшие сутки:

Госпитализировано – 422 человек;

Выздоровело – 159 пациента;

Умерло – 12 человека.

За этот же период было протестировано 26 197 украинца. Из них методом ПЦР – 12 988 человек, методом ИФА – 2823. Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 было сделано 10 386.

За все время пандемии в Украине:

Заболело – 2 248 450 человек;

Выздоровело – 2 184 195 украинцев;

Умерло – 52 847 граждан;

Проведено ПЦР-тестов – 11 271 382.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19), Запорожской (18) областях.

Ситуация с заболеваемостью по регионам по состоянию на 24 июля:

Киев — 85 случаев;

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — 3 случай;

Днепропетровская область — 21 случай;

Донецкая область — 4 случая;

Житомирская область — 10 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 случая;

Киевская область — 11 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 4 случая;

Львовская область — 19 случаев;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 23 случая;

Полтавская область — 5 случая;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 12 случаев;

Тернопольская область — 4 случая;

Харьковская область — 9 случаев;

Херсонская область — 14 случаев;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 5 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 0 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки привились 71 571 человек. Из них одну дозу получили 50 421 украинец, полностью привиты 21 150 человек.

С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них одна доза – у 3 060 559 человек, 2 дозы получили 1 702 884 украинца.