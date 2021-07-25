Статистика коронавируса за добу: 286 хворих і понад 70 тисяч вакцинованих

За добу вакцинувалися 71 571человек. З них отримали дві дози 21 150 українців.

За добу 24 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавирусной інфекції COVID-19. Серед них 2 медпрацівника і 19 дітей, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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За минулу добу:

Госпіталізовано — 422 осіб;

Видужала — 159 пацієнта;

Померло — 12 людини.

За цей же період було протестовано 26 197 українця. З них методом ПЛР — 12 988 осіб, методом ІФА — 2823. Експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 було зроблено 10 386.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло — 2 248 450 осіб;

Видужала — 2 184 195 українців;

Померло — 52 847 громадян;

Проведено ПЛР-тестів — 11 271 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (82), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19), Запорізькій (18) областях.

Ситуація із захворюваністю на по регіонах станом на 24 липня:

Київ — 85 випадків;

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — 3 випадок;

Дніпропетровська область — 21 випадок;

Донецька область — 4 випадки;

Житомирська область — 10 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 18 випадків;

Івано-Франківська область — 3 випадки;

Київська область — 11 випадків;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Львівська область — 19 випадків;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 23 випадки;

Полтавська область — 5 випадку;

Рівненська область — 2 випадки;

Сумська область — 12 випадків;

Тернопільська область — 4 випадки;

Харківська область — 9 випадків;

Херсонська область — 14 випадків;

Хмельницька область — 6 випадків;

Черкаська область — 5 випадків;

Чернівецька область — 4 випадки;

Чернігівська область — 0 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За останню добу зробили щеплення 71 571 чоловік. З них одну дозу отримали 50 421 українець, повністю щеплені 21 150 чоловік.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 060 561 чоловік, з них одна доза — у 3 060 559 осіб, 2 дози отримали 1 702 884 українця.