Статистика коронавируса за добу: 286 хворих і понад 70 тисяч вакцинованих
За добу вакцинувалися 71 571человек. З них отримали дві дози 21 150 українців.
За добу 24 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавирусной інфекції COVID-19. Серед них 2 медпрацівника і 19 дітей, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За минулу добу:
- Госпіталізовано — 422 осіб;
- Видужала — 159 пацієнта;
- Померло — 12 людини.
За цей же період було протестовано 26 197 українця. З них методом ПЛР — 12 988 осіб, методом ІФА — 2823. Експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 було зроблено 10 386.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло — 2 248 450 осіб;
- Видужала — 2 184 195 українців;
- Померло — 52 847 громадян;
Проведено ПЛР-тестів — 11 271 382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (82), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19), Запорізькій (18) областях.
Ситуація із захворюваністю на по регіонах станом на 24 липня:
- Київ — 85 випадків;
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — 3 випадок;
- Дніпропетровська область — 21 випадок;
- Донецька область — 4 випадки;
- Житомирська область — 10 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 18 випадків;
- Івано-Франківська область — 3 випадки;
- Київська область — 11 випадків;
- Кіровоградська область — 2 випадки;
- Луганська область — 4 випадки;
- Львівська область — 19 випадків;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 23 випадки;
- Полтавська область — 5 випадку;
- Рівненська область — 2 випадки;
- Сумська область — 12 випадків;
- Тернопільська область — 4 випадки;
- Харківська область — 9 випадків;
- Херсонська область — 14 випадків;
- Хмельницька область — 6 випадків;
- Черкаська область — 5 випадків;
- Чернівецька область — 4 випадки;
- Чернігівська область — 0 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За останню добу зробили щеплення 71 571 чоловік. З них одну дозу отримали 50 421 українець, повністю щеплені 21 150 чоловік.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 060 561 чоловік, з них одна доза — у 3 060 559 осіб, 2 дози отримали 1 702 884 українця.