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Статистика коронавируса за добу: 286 хворих і понад 70 тисяч вакцинованих

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коронавірус
Фото: Swissinfo

За добу вакцинувалися 71 571человек. З них отримали дві дози 21 150 українців.

За добу 24 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавирусной інфекції COVID-19. Серед них 2 медпрацівника і 19 дітей, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За минулу добу:

  • Госпіталізовано — 422 осіб;
  • Видужала — 159 пацієнта;
  • Померло — 12 людини.

За цей же період було протестовано 26 197 українця. З них методом ПЛР — 12 988 осіб, методом ІФА — 2823. Експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 було зроблено 10 386.

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіло — 2 248 450 осіб;
  • Видужала — 2 184 195 українців;
  • Померло — 52 847 громадян;

Проведено ПЛР-тестів — 11 271 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (82), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19), Запорізькій (18) областях.

Ситуація із захворюваністю на по регіонах станом на 24 липня:

  • Київ — 85 випадків;
  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — 3 випадок;
  • Дніпропетровська область — 21 випадок;
  • Донецька область — 4 випадки;
  • Житомирська область — 10 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 18 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3 випадки;
  • Київська область — 11 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Львівська область — 19 випадків;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 23 випадки;
  • Полтавська область — 5 випадку;
  • Рівненська область — 2 випадки;
  • Сумська область — 12 випадків;
  • Тернопільська область — 4 випадки;
  • Харківська область — 9 випадків;
  • Херсонська область — 14 випадків;
  • Хмельницька область — 6 випадків;
  • Черкаська область — 5 випадків;
  • Чернівецька область — 4 випадки;
  • Чернігівська область — 0 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За останню добу зробили щеплення 71 571 чоловік. З них одну дозу отримали 50 421 українець, повністю щеплені 21 150 чоловік.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 060 561 чоловік, з них одна доза — у 3 060 559 осіб, 2 дози отримали 1 702 884 українця.