Хуже инсульта. COVID-19 навсегда отнимает способности мозга, даже если сравнительно легко протекает

Исследование ученых показало, что по степени урона для главного отдела ЦНС с коронавирусом в тяжелой форме не тягаться даже мозговому кровоизлиянию.

Даже легкая форма коронавируса может обернуться для человека ухудшением когнитивных способностей мозга, а если COVID-19 протекал в средней форме, то эти последствия могут быть сравнимыми по своим масштабам последствия перенесенного инсульта и даже превосходить их. Об этом говорится в статье медицинского журнала The Lancet, которая готовилась на основании обследований 10 тысяч человек, перенесших COVID-19.

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Сначала исследователи собрали информацию о людях, сгруппировав их по возрасту, расовой принадлежности, полу, образованию и других критериев. Так они смогли дать оценку на влияние болезни на способности головного мозга. Согласно выведенной закономерности, чем тяжелее протекает коронавирус, тем серьезнее последствия для органа в черепной коробке.

Особенно ярко это выразилось у пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У них снижение результатов деятельности мозга могло быть эквивалентно семи пунктам IQ. Для сравнения, это больше, чем у пациентов, перенесших кровоизлияние в мозг. В случае с инсультом ущерб соизмерим с последствиями средней формы вирусного заболевания.

Исследуя то, как на практике изменятся способности человека после COVID-19, ученые сделали заключения, что главной "мишенью" ковида становится способность к абстрактным логическим рассуждениям и построения своего графика, а также качество концентрации внимания. Эти последствия в случае с коронавирусом являются безвозвратными, полного восстановления не происходит.

О том, что коронавирус оставляет свой негативный след в работе мозга, стало известно еще в самом начале наблюдений за перенесшими его пациентами.

В материале Фокуса утверждалось, что у людей появляется так называемый "мозговой туман" – совокупность признаков, которая состоит из ухудшения памяти, неспособности сосредоточиться на письменном тексте или вникнуть в сюжет повествования. Больше всего это ощущали те, кто до заболевания отличались способностями к аналитике и соответствующим типом мышления.

Помимо этого, как ранее сообщалось, в Индии у пациентов, переболевших коронавирусом, обнаруживают "черный грибок" мукормикоз. В стране зафиксированы уже более сотни случаев грибка, который вызывает потерю зрения, кровь из носа и другие симптомы. Уровень смертности доходит до 50%.