Гірше за інсульт. COVID-19 назавжди забирає здатності мозку, навіть якщо порівняно легко протікає

Дослідження вчених показало, що за ступенем шкоди для головного відділу ЦНС до коронавірусу у важкій формі далеко навіть мозковому крововиливу.

Навіть легка форма коронавірусу може обернутися для людини погіршенням когнітивних здібностей мозку, а якщо COVID-19 протікав у середній формі, то ці наслідки можуть бути схожими за своїми масштабами з наслідками перенесеного інсульту і навіть перевершувати їх. Про це йдеться в статті медичного журналу The Lancet, яка готувалася на підставі обстежень 10 тисяч чоловік, які перенесли COVID-19.

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Спочатку дослідники зібрали інформацію про людей, згрупувавши їх за віком, расовою приналежністю, статтю, освітою та іншими критеріями. Так вони змогли дати оцінку впливу хвороби на здатності головного мозку. Згідно з виведеною закономірністю, чим важче протікає коронавірус, тим серйозніші наслідки для органу в черепній коробці.

Особливо яскраво це виразилося в пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). У них зниження результатів діяльності мозку могло бути еквівалентно сімом пунктам IQ. Для порівняння, це більше, ніж у пацієнтів, які перенесли крововилив у мозок. У випадку з інсультом збиток порівняємо з наслідками середньої форми вірусного захворювання.

Досліджуючи те, як на практиці зміняться здатності людини після COVID-19, учені зробили висновки, що головною "мішенню" ковіду стає здатність до абстрактних логічних міркувань і побудови свого графіка, а також якість концентрації уваги. Ці наслідки у випадку з коронавірусом є безповоротними, повного відновлення не відбувається.

Про те, що коронавірус залишає свій негативний слід у роботі мозку, стало відомо ще на самому початку спостережень за пацієнтами, які його перенесли.

У матеріалі Фокуса стверджувалося, що в людей зʼявляється так званий "мозковий туман" — сукупність ознак, яка складається з погіршення памʼяті, нездатності зосередитися на письмовому тексті або вникнути в сюжет оповідання. Найбільше це відчували ті, хто до захворювання відрізнялися здібностями до аналітики та відповідним типом мислення.

Крім цього, як раніше повідомлялося, в Індії у пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, виявляють "чорний грибок" мукормікоз. У країні зафіксовано вже більше сотні випадків грибка, який викликає втрату зору, кров із носа та інші симптоми. Рівень смертності доходить до 50%.