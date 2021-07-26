В Северодонецке ямы на дороге засыпали слепками челюстей (фото)
К альтернативным ремонтам дорог местные жители прибегают, устав ждать "милостей" от дорожников.
Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов?
Такой подписью сопроводили фотографии, размещенные в фейсбук-группе "Регион 13 | Новости Луганской области", которую ведут в Северодонецке.
Отметим, что этот город сейчас является административным центром Луганской области.
На снимках можно видеть, что ямы в асфальте заполнены предметами, которые действительно сильно похожи на слепки челюстей, которые делают ортодонты.
Если этот действительно они, то подобный ремонт практически лишен смысла. Слепки делают из гипса, а этот материал хрупкий и разрушается под действием влаги.
Несмотря на это, "гипсовый" ремонт в Северодонецке – не уникальный. Так в апреле в Запорожской области яму на дороге также "отремонтировали" слепками челюстей.
Встречаются и другие примеры дорожного креатива. В сентябре прошлого года на важной трассе международного значения в Ровенской области недавно отремонтированный мост пришлось латать тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой.
В январе этого года в Черкассах яму на дороге накрыли расписным ковром.
В мае в Днепропетровской области дорогу "залатали" свежескошенной травой.
А под Никополем в Днепропетровской области трава проросла сквозь свежий асфальт, который положили в сентябре 2020 года. Спустя два дня рабочие вырубили одуванчики топором и залили появившиеся дыры смолой, посетовав на силу украинских растений.