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В Северодонецке ямы на дороге засыпали слепками челюстей (фото)

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зубные слепки, ремонт, дорога, фото
Фото: Facebook

К альтернативным ремонтам дорог местные жители прибегают, устав ждать "милостей" от дорожников.

Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов? 

Такой подписью сопроводили фотографии, размещенные в фейсбук-группе "Регион 13 | Новости Луганской области", которую ведут в Северодонецке.

Отметим, что этот город сейчас является административным центром Луганской области.

На снимках можно видеть, что ямы в асфальте заполнены предметами, которые действительно сильно похожи на слепки челюстей, которые делают ортодонты. 

слепки, гипс, ремонт, дорога, фото
зубы, челюсти, слепки, фото

Если этот действительно они, то подобный ремонт практически лишен смысла. Слепки делают из гипса, а этот материал хрупкий и разрушается под действием влаги.

Несмотря на это, "гипсовый" ремонт в Северодонецке – не уникальный. Так в апреле в Запорожской области яму на дороге также "отремонтировали" слепками челюстей.

Встречаются и другие примеры дорожного креатива. В сентябре прошлого года на важной трассе международного значения в Ровенской области недавно отремонтированный мост пришлось латать тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой. 

В январе этого года в Черкассах яму на дороге накрыли расписным ковром.

В мае в Днепропетровской области дорогу "залатали" свежескошенной травой.

А под Никополем в Днепропетровской области трава проросла сквозь свежий асфальт, который положили в сентябре 2020 года. Спустя два дня рабочие вырубили одуванчики топором и залили появившиеся дыры смолой, посетовав на силу украинских растений. 