В Северодонецке ямы на дороге засыпали слепками челюстей (фото)

К альтернативным ремонтам дорог местные жители прибегают, устав ждать "милостей" от дорожников.

Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов?

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Такой подписью сопроводили фотографии, размещенные в фейсбук-группе "Регион 13 | Новости Луганской области", которую ведут в Северодонецке.

Отметим, что этот город сейчас является административным центром Луганской области.

На снимках можно видеть, что ямы в асфальте заполнены предметами, которые действительно сильно похожи на слепки челюстей, которые делают ортодонты.

Если этот действительно они, то подобный ремонт практически лишен смысла. Слепки делают из гипса, а этот материал хрупкий и разрушается под действием влаги.

Несмотря на это, "гипсовый" ремонт в Северодонецке – не уникальный. Так в апреле в Запорожской области яму на дороге также "отремонтировали" слепками челюстей.

Встречаются и другие примеры дорожного креатива. В сентябре прошлого года на важной трассе международного значения в Ровенской области недавно отремонтированный мост пришлось латать тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой.

В январе этого года в Черкассах яму на дороге накрыли расписным ковром.

В мае в Днепропетровской области дорогу "залатали" свежескошенной травой.

А под Никополем в Днепропетровской области трава проросла сквозь свежий асфальт, который положили в сентябре 2020 года. Спустя два дня рабочие вырубили одуванчики топором и залили появившиеся дыры смолой, посетовав на силу украинских растений.